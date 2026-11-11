Mengenal Mayjen Sungkono, Pahlawan Nasional yang jadi Nama Jalan Utama Surabaya

JawaPos.com – Warga Surabaya tentu sudah tak asing dengan Jalan Mayjen Sungkono, yang kadang hanya disebut Mayjen saja dalam percakapan sehari-hari.

Pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11) kemarin, sang pemilik nama jalan utama Surabaya itu resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menjelaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada 19 tokoh tahun ini, termasuk Sungkono.

Penetapannya telah melalui proses penelitian, pengkajian sejarah, dan verifikasi ketat secara berjenjang.

"Pemberian gelar Pahlawan Nasional bukanlah proses yang dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui mekanisme negara yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan jasa dan kontribusi nyata mereka bagi bangsa," kata Syahganda.

Nama lengkap sang pahlawan, dengan ejaan lama adalah Mayjen TNI (Purn) Soengkono.

Ia adalah komandan legendaris dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dengan jabatan Panglima Angkatan pertahanan Surabaya.

Sebelumnya, Soengkono dikenal sebagai Komandan Badan keamanan Rakyat (BKR) Surabaya pada masa awal kemerdekaan.

Nama Mayjen Soengkono tercatat dalam lembaran sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Jawa Timur.

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Khususnya dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang melahirkan julukan Kota Pahlawan.

Soengkono diketahui lahir di Kabupaten Purbalingga pada 1 Januari 1911 dari pasangan Tawireja dan Rinten.

Ia tercatat menempuh pendidikan militer teknis perkapalan (KIS) sebelum akhirnya bergabung dengan tentara PETA di Banyumas pada tahun 1943.

Pimpin Pelucutan Senjata Tentara Jepang Pasca-Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Soengkono yang menjabat Komandan BKR Surabaya berhasil memimpin diplomasi alot untuk melucuti ribuan persenjataan tentara Jepang tanpa ada pertumpahan darah.

Diplomasi jenius tersebut dilakukan lewat "sandiwara perampasan", sehingga pihak Jepang terhindar dari sanksi Sekutu.

Sementara, BKR Surabaya berhasil mengamankan 19.000 senapan, puluhan ribu meriam, mortir, hingga 62 kendaraan panser sebagai moda tempur pejuang.

Saat perang fisik dengan tentara Sekutu meletus pada 10 November 1945, Soengkono bertindak sebagai panglima medan perang yang memimpin langsung pertahanan Arek-Arek Suroboyo.

Rekam jejak kepemimpinan Soengkono berlanjut saat dipercaya menjabat Panglima Divisi VI TRI Narotama dan Ketua Gabungan Komando Pertahanan Jawa Timur.

Ketika meletus pemberontakan PKI Madiun pimpinan Muso pada 18 September 1948, Presiden Soekarno menetapkan status SOB (Negara Dalam Keadaan Bahaya) dan menunjuk Kolonel Soengkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur.

Di bawah komandonya, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas habis dalam waktu singkat pada Oktober 1948.

Kepiawaian kepemimpinannya kembali teruji saat ia memimpin pasukan menghadapi dua front sekaligus.

Yakni menggempur perlawanan militer Belanda dan menertibkan pengacau keamanan di garis belakang.

Puncak kemenangan strategi militer Soengkono terjadi pada 24 Desember 1949, saat ia memimpin pasukan masuk ke Surabaya sebagai pemenang dan menerima penyerahan Kota Surabaya secara resmi dari Komandan Divisi A Belanda, Mayor Jenderal Baay.

Pelopr Pembubaran Negara Jawa Timur dan Madura Ia juga mempelopori pembubaran Negara Jawa Timur dan Madura bentukan Belanda, untuk melebur kembali ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Usai penyerahan kedaulatan, Soengkono ditarik ke markas pusat Jakarta dengan kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal pada 1950.

Karir militernya terus melejit hingga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Pengawasan Umum Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal, sebelum akhirnya pensiun sebagai penasihat Menteri/Pangad pada 1968.

Mayjen Soengkono tutup usia pada 12 September 1977 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.