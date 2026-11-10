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Penulis: Ardini Pramitha
Rabu, 11 November 2026 | 01.13 WIB

Massa Demonstrasi di Alun-alun Surabaya Membubarkan Diri Secara Damai Usai Orasi 2 Jam

Arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya kembali dibuka usai massa aksi membubarkan diri (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya kembali dibuka usai massa aksi membubarkan diri (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa yang gelar aksi demonstrasi di Alun-alun Surabaya membubarkan diri sekitar pukul 17.15 WIB. Sebelum mengakhiri demontrasi, ratusan mahasiswa menyampaikan orasi selama dua jam sejak pukul 15.00 WIB pada Selasa (10/11).

Mahasiswa pun bergerak secara bersama-sama dengan melintasi arah Jalan Yos Sudarso, Surabaya.

Di sisi lain, aparat kepolisian yang sempat berjaga juga perlahan meninggalkan lokasi demonstrasi. Lalu, mereka mulai membuka akses Jalan Gubernur Suryo menuju ke Jalan Panglima Sudirman.

“Massa aksi di Tugu Air Mancur secara perlahan sudah berangsur membubarkan diri,” kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast di lokasi demonstrasi.

Jules mengatakan aksi mahasiswa yang berlangsung di Tugu Air Mancur berjalan aman dan tertib. Pihaknya juga berangsur telah membuka akses jalan untuk pengendara.

“Saat ini arus lalu lintas telah dibuka, situasi juga mulai berjalan cukup ramai. Dengan ini, kami dari Polda Jawa Timur dan Polsek jajaran telah melakukan pengamanan unjuk rasa,” ungkap Abast.

Editor: Diar Candra
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