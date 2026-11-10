Mahasiswa Surabaya Respons Kabar Wapres Gibran Mundur: Harusnya Sepaket dengan Prabowo

JawaPos.com – Kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya mendapat respons dari mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Mereka menilai, jika kabar tersebut benar, hal itu menjadi kemenangan kecil bagi perjuangan mahasiswa.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Daniel Situmorang mengatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti informasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran tersebut. Dia mengaku belum membaca berita yang beredar.

“Jujur, saya belum baca beritanya sama sekali ya, Mas. Apakah itu baru wacana atau memang secara konstitusi sudah mundur,” ujar Daniel saat ditemui di sela aksi.

Meski demikian, mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) itu menilai, jika Gibran benar-benar mundur dari jabatan wakil presiden, hal tersebut menjadi capaian tersendiri bagi gerakan mahasiswa.

Terlebih, kabar tersebut muncul bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November.

“Kalau memang benar adanya, entah itu wacana atau memang beliau mundur, itu merupakan kemenangan kecil bagi kami di Hari Pahlawan,” katanya.

Daniel kemudian mengaitkan momentum tersebut dengan sejarah perjuangan arek-arek Suroboyo dalam pertempuran 10 November 1945. Menurut dia, perjuangan melawan ketidakadilan masih berlangsung hingga saat ini.

“81 tahun yang lalu kita berhasil memukul mundur sekutu di Kota Surabaya, 81 tahun kemudian, rezim yang berkuasa, rezim yang semena-mena, akhirnya satu per satu, sedikit demi sedikit bisa kita lawan,” ungkapnya.

Namun, Daniel menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa tidak berhenti pada pengunduran diri Gibran. Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto mundur dari jabatannya.

Menurutnya, Prabowo dan Gibran maju dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai satu pasangan calon. Karena itu, apabila salah satu mengundurkan diri, mahasiswa menginginkan keduanya mengambil langkah yang sama.

“Dan pada akhirnya, tuntutan kami kalau memang Gibran benar mundur, paket! Jangan hanya Gibran, Prabowo juga. Karena mereka maju berdua satu paslon, kalau mau mundur, satu paslon juga,” tegas Daniel.

Desakan tersebut menjadi bagian dari tuntutan utama yang dibawa mahasiswa dalam aksi Hari Pahlawan di Surabaya.

Selain meminta Prabowo-Gibran mundur, massa juga menuntut penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penurunan harga kebutuhan pokok, serta penguatan supremasi sipil.

Diberitakan sebelumnya, kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.