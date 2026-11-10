Mahasiswa Surabaya Respons Kabar Wapres Gibran Mundur: Harusnya Sepaket dengan Prabowo

JawaPos.com – Kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya mendapat respons dari mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Mereka menilai, jika kabar tersebut benar, hal itu menjadi kemenangan kecil bagi perjuangan mahasiswa.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Daniel Situmorang mengatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti informasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran tersebut. Dia mengaku belum membaca berita yang beredar.

“Jujur, saya belum baca beritanya sama sekali ya, Mas. Apakah itu baru wacana atau memang secara konstitusi sudah mundur,” ujar Daniel saat ditemui di sela aksi.

Meski demikian, mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) itu menilai, jika Gibran benar-benar mundur dari jabatan wakil presiden, hal tersebut menjadi capaian tersendiri bagi gerakan mahasiswa.

Terlebih, kabar tersebut muncul bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November.

“Kalau memang benar adanya, entah itu wacana atau memang beliau mundur, itu merupakan kemenangan kecil bagi kami di Hari Pahlawan,” katanya.

Daniel kemudian mengaitkan momentum tersebut dengan sejarah perjuangan arek-arek Suroboyo dalam pertempuran 10 November 1945. Menurut dia, perjuangan melawan ketidakadilan masih berlangsung hingga saat ini.