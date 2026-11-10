Hari Pahlawan, Mahasiswa Surabaya Demo Sampaikan 4 Tuntutan

JawaPos.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk demonstrasi di Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Daniel Situmorang mengatakan, desakan tersebut muncul karena mahasiswa menilai kepemimpinan nasional belum mampu memenuhi komitmen yang disampaikan sejak masa kampanye.

“Kita melihat ketidakmampuan, ketidakkompeten dari pimpinan-pimpinan pejabat nasional dalam menjaga komitmen mereka dari zaman kampanye sampai sekarang. Buktinya tidak ada keadilan dan tidak ada kesejahteraan rakyat,” ujar Daniel.

Menurut mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) tersebut, tuntutan mundurnya Prabowo dan Gibran menjadi salah satu dari empat isu utama yang dibawa dalam aksi kali ini.

Selain mendesak keduanya mundur, mahasiswa meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Mereka menilai persoalan kebakaran hutan yang berdampak pada masyarakat di sejumlah wilayah tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa.

Wilayah yang disoroti antara lain Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Pemerintah diminta menjadikan penanganan bencana sebagai salah satu prioritas utama negara.

“Kami mau menuntut karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah harus berhenti enteng terhadap asap yang menyerang saudara-saudara kita di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Sumatera, dan lain sebagainya,” tegasnya.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan persoalan ekonomi masyarakat. Mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Daniel menegaskan, kenaikan harga bahan pangan tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Dapur rakyat tidak boleh terus menjerit akibat melonjaknya harga bahan pokok,” katanya.

Sementara itu, tuntutan keempat adalah membangun supremasi sipil. Mahasiswa meminta pemerintah mengembalikan hak-hak sipil serta menghentikan segala bentuk intimidasi dan dominasi kekuasaan yang dinilai berada di atas hukum.

Isu tersebut juga berkaitan dengan penolakan terhadap perluasan peran militer di ranah sipil. Mahasiswa turut mendesak adanya jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta pembebasan tahanan politik.

Daniel menyebut, berbagai tuntutan tersebut merupakan representasi kegelisahan masyarakat terhadap kondisi bangsa saat ini. Karena itu, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal tuntutan yang disuarakan melalui aksi jalanan.

“Tuntutan ini bukan hanya sekadar kata-kata, bukan hanya sekadar tulisan, bukan hanya sekadar lembaran kertas. Ini adalah penderitaan rakyat Indonesia. Jutaan rakyat terwakilkan oleh kami pada hari ini,” ujarnya.

Dia menegaskan, perjuangan mahasiswa tidak akan berhenti apabila pemerintah tidak merespons aspirasi yang disampaikan.