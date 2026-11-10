2 Demo di Surabaya saat Hari Pahlawan 2026, Polisi Siapkan Pengamanan Ketat

JawaPos.com - Dua aksi demonstrasi dijadwalkan berlangsung di Surabaya bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11).

Aparat gabungan pun menyiapkan ribuan personel untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.

Dua lokasi yang menjadi titik konsentrasi massa adalah kawasan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo dan Gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya.

Aksi di sekitar Gedung Negara Grahadi rencananya melibatkan kelompok mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.

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Sementara itu, unjuk rasa di depan DPRD Jatim mengusung tema Gerakan Pembela Konstitusi yang diikuti sejumlah elemen masyarakat.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan, total ada 2.918 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemkot Surabaya yang disiapkan untuk mengamankan jalannya penyampaian aspirasi.

Personel polisi terdiri atas 1.718 anggota Polda Jawa Timur, 445 personel Polrestabes Surabaya, serta 130 anggota polsek jajaran.

“2.918 itu terdiri dari 1.718 personel Polda Jawa Timur, 445 personel Polrestabes Surabaya, 130 personel polsek jajaran, 500 personel TNI, dan sisanya dari Pemerintah Kota Surabaya,” ujar Hadi.

Pengamanan difokuskan pada dua kawasan yang menjadi lokasi aksi. Kehadiran personel gabungan diharapkan dapat menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan kegiatan masyarakat lainnya tidak terganggu.

Di sisi lain, kepolisian mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi.

Pengguna jalan yang memiliki tujuan melintasi kawasan pusat kota diminta mempertimbangkan jalur alternatif.