Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Penulis: Ardini Pramitha
Selasa, 10 November 2026 | 20.25 WIB

2 Demo di Surabaya saat Hari Pahlawan 2026, Polisi Siapkan Pengamanan Ketat

Ilustrasi aksi demonstrasi di Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi aksi demonstrasi di Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Dua aksi demonstrasi dijadwalkan berlangsung di Surabaya bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11). 

Aparat gabungan pun menyiapkan ribuan personel untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.

Dua lokasi yang menjadi titik konsentrasi massa adalah kawasan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo dan Gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya.

Aksi di sekitar Gedung Negara Grahadi rencananya melibatkan kelompok mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. 

Sementara itu, unjuk rasa di depan DPRD Jatim mengusung tema Gerakan Pembela Konstitusi yang diikuti sejumlah elemen masyarakat.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan, total ada 2.918 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemkot Surabaya yang disiapkan untuk mengamankan jalannya penyampaian aspirasi.

Personel polisi terdiri atas 1.718 anggota Polda Jawa Timur, 445 personel Polrestabes Surabaya, serta 130 anggota polsek jajaran.

“2.918 itu terdiri dari 1.718 personel Polda Jawa Timur, 445 personel Polrestabes Surabaya, 130 personel polsek jajaran, 500 personel TNI, dan sisanya dari Pemerintah Kota Surabaya,” ujar Hadi.

Pengamanan difokuskan pada dua kawasan yang menjadi lokasi aksi. Kehadiran personel gabungan diharapkan dapat menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan kegiatan masyarakat lainnya tidak terganggu.

Di sisi lain, kepolisian mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mongolia Perkenalkan Budaya Nomaden di Surabaya, Siapkan Diplomasi Kuliner hingga Wayang Indonesia - Image
Lifestyle

Mongolia Perkenalkan Budaya Nomaden di Surabaya, Siapkan Diplomasi Kuliner hingga Wayang Indonesia

Selasa, 10 November 2026 | 04.00 WIB

Pemkot Surabaya Dirikan PAUD Khusus Disabilitas - Image
Surabaya Raya

Pemkot Surabaya Dirikan PAUD Khusus Disabilitas

Selasa, 10 November 2026 | 01.29 WIB

Motor dan 57 Paket Milik Kurir di Surabaya Raib Dicuri, Kerugian Capai Belasan Juta - Image
Surabaya Raya

Motor dan 57 Paket Milik Kurir di Surabaya Raib Dicuri, Kerugian Capai Belasan Juta

Selasa, 10 November 2026 | 01.08 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore