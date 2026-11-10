30 Anak Muda dari 12 Provinsi Ikuti Pelatihan Literasi Digital di Surabaya

JawaPos.com - Sebanyak 30 anak muda dari 12 provinsi mengikuti pelatihan komunikasi publik dan literasi digital dalam program Indonesian Youth Communications Fellowship (IYCF) 2026 di Surabaya.

Program yang berlangsung pada 5–8 November 2026 itu membekali peserta dengan keterampilan produksi konten dan strategi komunikasi untuk menghadapi tantangan informasi digital, termasuk hoaks dan disinformasi.

Pelatihan yang digelar Indonesian Youth Diplomacy (IYD) di DoubleTree by Hilton Surabaya tersebut ditutup pada Minggu (8/11). Para peserta berasal dari beragam latar belakang, mulai dari kreator konten, guru, aktivis sosial, hingga pekerja sektor swasta. Program ini didukung Pemerintah Inggris dan menghadirkan pelatih komunikasi dari Inggris.

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Selama empat hari, peserta mengikuti tujuh blok pelatihan yang mencakup proses produksi konten, mulai dari perancangan strategi, penyusunan materi, hingga produksi. Pelatihan tersebut menjadi tahap pertama dari rangkaian IYCF 2026.

Ketua Indonesian Youth Diplomacy, M. Syaeful Mujab, mengatakan keberagaman latar belakang peserta diharapkan dapat memperkuat kolaborasi anak muda dalam menghadapi persoalan informasi digital.

"Kami telah memilih 30 peserta dari 12 provinsi yang hadir membawa latar belakang, cerita, dan perspektif yang beragam. Semoga semangat 'Suroboyo Wani'—keberanian khas Surabaya—menginspirasi mereka sebagai pejuang komunikasi untuk melawan hoaks dan disinformasi, serta membangun ruang yang aman bagi semua orang untuk berkomunikasi," kata Mujab.

Pelatihan intensif Indonesian Youth Communications Fellowship (IYCF) 2026 di Surabaya. (Istimewa)

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, peserta juga mengikuti City Dialogue Surabaya Edition bersama pemangku kebijakan. Diskusi membahas sejumlah persoalan perkotaan dan ruang digital, antara lain pencegahan hoaks di kalangan pelajar, evaluasi literasi digital, serta pengembangan konsep human-centered smart city di Surabaya.

Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, drg. Bisukma Kurniawati, M.Kes., yang hadir mewakili pemerintah kota, menilai perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan integritas dan tanggung jawab penggunanya.

"Bagi kami, komunikasi bukan sekadar menyampaikan program, tetapi menjadi sarana membangun kepercayaan dan memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh majunya teknologi, tetapi oleh kuatnya karakter generasi muda dan kualitas informasi di masyarakat. Kami berharap IYCF 2026 dapat melahirkan pemuda yang kritis dan bertanggung jawab untuk bersama-sama membangun ruang digital yang sehat," ujarnya.

Selain pelatihan dan diskusi, rangkaian kegiatan mencakup tur sejarah Surabaya bertajuk Time Travel to Surabaya, sesi jejaring bersama alumni beasiswa Chevening, serta seminar publik Growing Wiser: How to Become A Responsible Digital Citizen yang terbuka bagi masyarakat.