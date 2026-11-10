Wawali Armuji Dorong Influencer Surabaya Berani Kritik Kinerja Pemerintah

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji menggelar pelatihan influencer muda untuk meningkatkan social awareness di Surabaya, Senin (9/11/2026). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji mengajak influencer muda di Kota Pahlawan memaksimalkan pengaruh digital untuk menyuarakan kepedulian sosial sekaligus kritikan kepada pemerintah.
Ajakan itu disampaikan Armuji saat menggelar pelatihan influencer muda untuk meningkatkan social awareness di Surabaya, Senin (9/11).
Menurut dia, anak muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kota Surabaya.
Karena itu, mereka perlu diberi ruang untuk berkembang, berkreasi sekaligus menyampaikan gagasan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
"Makanya, saat ini tugas kami yakni untuk menyemangati anak-anak muda, karena nanti merekalah yang mewarisi kota ini. Meskipun ini pemerintahan PDI Perjuangan, enggak masalah, kritik saja. Saya dikritik sudah biasa. Kami orang pergerakan, enggak akan baperan," ujar Cak Ji, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan kegiatan ini menjadi upaya mendorong generasi muda agar lebih peka terhadap persoalan sosial dan mampu menyampaikan pesan positif melalui media digital.
Dalam pelatihan tersebut, peserta juga mendapat pembekalan mengenai pemahaman isu sosial, etika berkomunikasi di ruang digital, hingga teknik mengemas konten edukatif yang kreatif dan menarik.
"Mereka juga diajak berdiskusi agar pesan sosial yang disampaikan tidak kehilangan substansi di tengah persaingan konten media sosial," katanya.
Pelatihan ini diikuti sejumlah influencer muda dari berbagai latar belakang dan platform digital.
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Selain menambah wawasan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bertukar pengalaman dan membangun jejaring antarkreator konten.
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