Hari Pahlawan, Pemprov Jatim Gratiskan Seluruh Koridor Trans Jatim Kecuali Luxury

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan tarif nyaris seluruh layanan bus Trans Jatim seharian penuh sebagai kado spesial Peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11).

Namun, tarif gratis ini dikecualikan untuk layanan Trans Jatim Luxury, yang artinya penumpang tetap harus bayar untuk mendaparkan layanan khusus ini.

Kebijakan pembebasan tarif ini berlaku untuk seluruh rute operasional Trans Jatim, baik di kawasan Gerbangkertasusila maupun wilayah Malang Raya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, program penggratisan tarif ini dihadirkan untuk mengapresiasi masyarakat sekaligus upaya nyata mendorong budaya menggunakan transportasi publik untuk mobilitas sehari-hari.

"Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Pemprov Jawa Timur menggratiskan tarif Trans Jatim khusus pada 10 November 2026, kecuali layanan Trans Jatim Luxury. Kami mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk bepergian menggunakan transportasi publik," ujar Khofifah di Surabaya, Selasa (10/11).

Khofifah menuturkan, Hari Pahlawan bukan sekadar seremonial untuk mengenang keberanian dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan di masa lalu.

Menurut dia, semangat kepahlawanan harus diteruskan melalui kerja nyata dan pengabdian yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Salah satunya dengan terus memperkuat kualitas pelayanan publik, termasuk menghadirkan moda transportasi massal yang aman, nyaman, terjangkau, serta terintegrasi antarwilayah.

"Para pahlawan telah berjuang dengan keberanian dan keikhlasan untuk masa depan bangsa. Tanggung jawab kita hari ini adalah melanjutkan semangat pengabdian itu melalui pekerjaan dan pelayanan yang semakin baik," tuturnya.

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