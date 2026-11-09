Motor dan 57 Paket Milik Kurir di Surabaya Raib Dicuri, Kerugian Capai Belasan Juta

JawaPos.com - Nasib nahas menimpa seorang kurir Moch Gusti Rifadi, 28. Motor miliknya yang memuat 57 paket siap kirim dicuri.

Peristiwa tersebut terjadi di Tenggumung Karya Lor Gang 5, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 12.05 WIB.

Saat itu, warga Wonokusumo tersebut tengah mengantarkan paket menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe bernopol L 3924 CAE. Kendaraan itu ditinggalkan di dalam gang ketika korban turun untuk menyerahkan pesanan kepada penerima.

Namun, saat kembali ke lokasi, motor yang sebelumnya diparkir sudah raib. Puluhan paket yang masih berada di kendaraan juga ikut dibawa kabur pelaku.

Kepala Gudang sekaligus atasan korban, Setyo Dwi Kurnianto, membenarkan kejadian tersebut.

Dia menyebut, berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV), pencurian dilakukan oleh dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor.

“Korban bawa 57 paket. Salah satu paket ada yang berisi barang berharga. Saat itu korban menaruh sepeda motornya di gang tersebut, terus turun kirim paket ke penerima warga setempat,” jelas Setyo saat dikonfirmasi Senin (9/11/2026).

Dalam rekaman CCTV yang diterimanya, kedua pelaku terlihat masuk ke gang beberapa menit setelah korban meninggalkan kendaraannya. Mereka kemudian mengambil sepeda motor tersebut dan membawa kabur.

“Mulanya kurir saya masuk gang, lalu beberapa menit kemudian dua orang naik satu sepeda motor, datang terus masuk lalu ambil sepeda motor korban,” ungkapnya.

Setyo menuturkan, korban baru mengetahui kendaraannya hilang setelah selesai mengantarkan paket. Karena tidak menemukan motor di tempat semula, korban terpaksa berjalan kaki menuju rumahnya di kawasan Semampir.

Korban kemudian meminjam sepeda motor milik saudaranya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Setyo. Keduanya lantas mendatangi Mapolsek Semampir untuk membuat laporan polisi.

Persoalan tak berhenti pada kehilangan kendaraan. Korban juga terancam menanggung kerugian akibat puluhan paket yang ikut dibawa kabur pencuri.

Menurut Setyo, berdasarkan ketentuan perusahaan, paket yang sudah diserahkan kepada kurir menjadi tanggung jawab masing-masing petugas. Karena itu, korban harus mengganti kerugian paket yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 5 juta hingga Rp 6 juta.

“Korban juga menanggung ganti rugi paket Rp 5 sampai 6 juta. Soalnya berdasarkan SOP perusahaan, ketika sudah di tangan kurir, maka sepenuhnya tanggung jawab kurir itu sendiri,” paparnya.

Setyo menyebut, kejadian serupa bukan kali pertama dialami anak buahnya. Sebelumnya, seorang kurir juga pernah kehilangan sepeda motor saat bertugas di wilayah Simokerto.

Dalam peristiwa tersebut, sekitar 10 hingga 12 paket ikut raib dengan nilai kerugian mencapai ratusan ribu rupiah.

Menyusul kejadian itu, pihak gudang kembali mengingatkan para kurir agar tidak mengabaikan keamanan kendaraan, termasuk ketika hanya meninggalkannya sebentar untuk mengantarkan paket.

“Para kurir terus kami imbau meskipun jaraknya dekat, setidaknya dikunci stang ataupun ditambah gembok kendaraan,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolsek Semampir Kompol Herry Iswanto membenarkan adanya laporan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Dia menyebut korban merupakan kurir paket Shopee yang mengalami kerugian total hingga belasan juta rupiah.