Motor dan 57 Paket Milik Kurir di Surabaya Raib Dicuri, Kerugian Capai Belasan Juta

JawaPos.com - Nasib nahas menimpa seorang kurir Moch Gusti Rifadi, 28. Motor miliknya yang memuat 57 paket siap kirim dicuri.

Peristiwa tersebut terjadi di Tenggumung Karya Lor Gang 5, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 12.05 WIB.

Saat itu, warga Wonokusumo tersebut tengah mengantarkan paket menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe bernopol L 3924 CAE. Kendaraan itu ditinggalkan di dalam gang ketika korban turun untuk menyerahkan pesanan kepada penerima.

Namun, saat kembali ke lokasi, motor yang sebelumnya diparkir sudah raib. Puluhan paket yang masih berada di kendaraan juga ikut dibawa kabur pelaku.

Kepala Gudang sekaligus atasan korban, Setyo Dwi Kurnianto, membenarkan kejadian tersebut.

Dia menyebut, berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV), pencurian dilakukan oleh dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor.

“Korban bawa 57 paket. Salah satu paket ada yang berisi barang berharga. Saat itu korban menaruh sepeda motornya di gang tersebut, terus turun kirim paket ke penerima warga setempat,” jelas Setyo saat dikonfirmasi Senin (9/11/2026).

Dalam rekaman CCTV yang diterimanya, kedua pelaku terlihat masuk ke gang beberapa menit setelah korban meninggalkan kendaraannya. Mereka kemudian mengambil sepeda motor tersebut dan membawa kabur.

“Mulanya kurir saya masuk gang, lalu beberapa menit kemudian dua orang naik satu sepeda motor, datang terus masuk lalu ambil sepeda motor korban,” ungkapnya.