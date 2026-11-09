Oknum Polisi Surabaya Diduga Selingkuh dengan Kades Lamongan, Digerebek Istri Sah di Kota Batu

JawaPos.com - Seorang polisi yang bertugas di Surabaya berinisial IGS diduga selingkuh dengan seorang kepala desa (Kades) perempuan asal Lamongan berinisial AE.

Pasangan gelap tersebut kedapatan berduaan di dalam kamar sebuah hotel bintang lima di Kota Batu, Jawa Timur. Penggerebekan itu dilakukan langsung istri sah sang oknum polisi pada Sabtu (7/11) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum polisi berinisial IGS diketahui menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) di salah satu Polsek wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

Merasa curiga dengan gelagat sang suami, istri sah akhirnya melakukan penelusuran hingga mendapati suaminya tengah berduaan di dalam kamar hotel berbintang bersama Kades AE.

Buntut dari insiden tersebut, istri sah IGS langsung melayangkan laporan resmi ke kepolisian setempat. Perkara dugaan perzinahan dan perselingkuhan ini pun kini ditangani secara intensif oleh aparat penegak hukum.

Ps. Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda, membenarkan adanya laporan resmi terkait dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum aparat dan kepala desa tersebut.

"Saat ini, Polres Batu menindaklanjuti laporan tersebut, baik dari Sat PPA dan PPO, dan juga melibatkan Si Propam Polres Batu untuk mendalami fakta dan keterangan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Huda dikonfirmasi Senin (9/11).

Huda menegaskan komitmen Polres Batu untuk memproses aduan masyarakat ini secara profesional, objektif, dan proporsional tanpa memandang status sosial maupun profesi para terlapor.

Apabila dalam proses gelar perkara dan pemeriksaan mendalam terbukti ada pelanggaran hukum maupun kode etik profesi Polri, sanksi tegas dipastikan akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan.