Pelaku Pencuri Smartphone di Parade Juang Surabaya Menangis Saat Ditangkap

JawaPos.com - Polsek Bubutan menangkap pelaku pencurian smartphone Redmi 13C saat event Parade Juang Kota Surabaya, Minggu (1/11/2026) lalu.

Pelaku ialah Firman Maulana (18), warga Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya.

Sementara korbannya ialah Shoqiro Nazwa (14), pelajar asal Jalan Tambak Asri, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya.

Kapolsek Bubutan, Kompol Sandi Putra menjelaskan inisiden itu terjadi pukul 15.00 WIB.

Saat itu gerak gerik pelaku dicurigai oleh seorang saksi, yang juga sedang menonton Parade Surabaya Juang, di Jalan Praban, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.

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“Sekitar pukul 15.30 WIB, ketika berada di lokasi dan menonton event tersebut, saksi menggunakan tas selempang yang pada saat itu diarahkan ke belakang badan,” jelas Kompol Sandi, Senin (9/11/2026).

Saksi merasa terdapat seseorang yang memegang tas selempangnya dan setelah melihat orang tersebut, ia merasa curiga terhadap perilakunya yang tidak wajar.

“Tas selempangnya kemudian diarahkan ke bagian depan badan. Selanjutnya, saksi sempat mencoba mengikuti orang yang dicurigai tersebut, namun orang itu terlihat menjauh,” urainya.

Saksi yang kembali ke Jalan Praban untuk melanjutkan menonton Parade Juang, kembali melihat orang yang sebelumnya dicurigai berada di tengah keramaian.