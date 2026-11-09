TNI AL Gelar Naval Extreme Festival 2026 di Surabaya, Ada Fin Swimming Selat Madura

JawaPos.com - TNI Angkatan Laut (AL) bersama Komando Pasukan Katak (Kopaska) menggelar festival olahraga bertajuk Naval Extreme Festival 2026 di Koarmada II Surabaya.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari mulai 11 hingga 13 Desember 2026 ini dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Armada tahun 2026.

Ketua Panitia Naval Extreme Festival 2026, Kolonel Laut (P) Robinson H. Etwiory menjelaskan festival ini akan menghadirkan berbagai kompetisi olahraga menantang, termasuk sejumlah cabang olahraga ekstrem.

"Salah satu daya tarik utama adalah Fin Swimming Selat Madura Piala Kasal 2026, sebuah cabang yang menuntut ketahanan fisik tinggi khas prajurit matra laut," kata Robinson, Senin (9/11/2026).

Selain itu, ada lomba Slalom, Jetski, Wall Climbing, Sunset Fun Run dan Basket 3x3.

Robinson menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah menjadi wadah perayaan internal TNI AL, serta ruang kompetisi bagi para pencinta olahraga di tanah air.

"Festival ini dirancang sebagai pesta rakyat yang inklusif. Di sepanjang area acara, pengunjung dapat menikmati fasilitas bazar yang menyediakan aneka kuliner, produk lokal, serta kerajinan," katanya.

Selain itu, panggung hiburan rakyat juga akan disiapkan untuk memberikan kemeriahan malam bagi warga Surabaya dan sekitarnya.

Bagi masyarakat maupun atlet yang ingin menguji kemampuan mereka di ajang bergengsi ini, pihak panitia telah resmi membuka keran pendaftaran yang sudah dibuka sejak tanggal 1 November 2026.