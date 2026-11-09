DLH Surabaya Pastikan Sopir yang Terlibat Pencurian Solar Truk Sampah Diproses Hukum

JawaPos.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya M Fikser menegaskan akan membawa kasus dugaan pencurian solar dari truk sampah oleh dua sopir akan dibawa ke ranah hukum. DLH juga meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk petugas administrasi di lingkungan dinas.

"Kami teruskan ke aparat penegak hukum, biar nanti terbukti apakah memang itu semua (ulah) driver atau kemudian ini petugas administrasi di kita juga ada yang bermain. Keduanya (driver) kita proses sebagaimana aturan dan yang pasti proses ini berat," kata Fikser, Senin (9/11). Ia memastikan seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur.

"Saya serahkan semua proses ini sebagaimana prosedur yang ada. Pak Wali Kota itu perintahkan ke kami untuk bersihkan ini semua, supaya jadi pelajaran bagi PD yang lain, terutama pelajaran bagi anak-anak (driver) DLH sendiri," tambah Fikser.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan pencurian solar ini terungkap bermula dari kegiatan survei lapangan untuk penilaian Adipura. DLH membagi sejumlah tim untuk memeriksa kondisi wilayah, termasuk kawasan Surabaya Barat dan Selatan.

Saat melakukan survei di kawasan barat, tepatnya di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), tim harus menunggu pintu akses dibuka sebelum melanjutkan pemeriksaan.

"Pada saat mereka survei, sampai di barat tepatnya di dekat GBT, itu kemudian terkunci. Mereka menunggu kunci itu dibuka, kunci pintu jalan ya supaya mereka bisa masuk," kata Fikser, Senin (9/11).

Ketika menunggu akses tersebut, tim melihat sebuah truk sampah DLH yang seharusnya langsung meninggalkan kawasan justru berhenti di lokasi lain yang berhadapan dengan area parkir petugas.

Melihat aktivitas mencurigakan tersebut, Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup DLH Surabaya Wasis Sutikno bersama Sekretaris DLH Maria Agustin Yuristina langsung turun melakukan pengecekan.

Saat diperiksa, sopir truk terlihat panik. Apalagi ketika ditanya mengenai isi sejumlah galon yang berada di lokasi.