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Penulis: Ardini Pramitha
Senin, 9 November 2026 | 17.54 WIB

Kronologi Sopir Truk Sampah DLH Surabaya Diduga Curi Solar 5 Tahun Lebih

Ilustrasi truk pengangkut sampah sedang melintas menuju TPA Benowo Surabaya. (Diskominfo Surabaya) - Image

Ilustrasi truk pengangkut sampah sedang melintas menuju TPA Benowo Surabaya. (Diskominfo Surabaya)

JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya membongkar dugaan pencurian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar, dari tangki truk pengangkut sampah di sekitar kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo. 

Kepala DLH Kota Surabaya M Fikser menjelaskan kronologi praktik curang yang ternyata dilakukan segelintir oknum petugas DLH Surabaya ini sejak lama. 

Fikser menjelaskan, awal mula kasus itu terungkap berawal dari kegiatan survei lapangan untuk penilaian Adipura.

DLH membagi sejumlah tim untuk memeriksa kondisi wilayah, termasuk kawasan Surabaya Barat dan Selatan.

Saat melakukan survei di kawasan barat, tepatnya di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), tim harus menunggu pintu akses dibuka sebelum melanjutkan pemeriksaan. 

"Pada saat mereka survei, sampai di barat tepatnya di dekat GBT, itu kemudian terkunci. Mereka menunggu kunci itu dibuka, kunci pintu jalan ya supaya mereka bisa masuk," kata Fikser, Senin (9/11). 

Ketika menunggu akses tersebut, tim melihat sebuah truk sampah DLH yang seharusnya langsung meninggalkan kawasan justru berhenti di lokasi lain yang berhadapan dengan area parkir petugas. 

"Dia (truk sampah) harusnya langsung keluar, tetapi dia mampir lagi ke satu tempat yang kebetulan berhadapan dengan tempat parkirnya teman-teman," ungkap mantan Camat Sukolilo itu.

Melihat aktivitas mencurigakan tersebut, Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup DLH Surabaya Wasis Sutikno bersama Sekretaris DLH Maria Agustin Yuristina langsung turun melakukan pengecekan.

Saat diperiksa, sopir truk terlihat panik ketika ditanya mengenai isi sejumlah galon yang berada di lokasi.

Editor: Bayu Putra
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