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Penulis: Dadang Kurnia
Minggu, 8 November 2026 | 17.06 WIB

Gen Z Surabaya Dibekali Strategi Konten Berkualitas, Viral Saja Tidak Cukup untuk Lejitkan Bisnis

Branding Strategist sekaligus Creativepreneur, James Phillip (kiri) membagikan strategi membuat konten untuk pengembangan bisnis di Surabaya Urban Creative Hub, Sabtu (7/11) sore. (Dok Dadang Kurnia/ JawaPos.com) - Image

Branding Strategist sekaligus Creativepreneur, James Phillip (kiri) membagikan strategi membuat konten untuk pengembangan bisnis di Surabaya Urban Creative Hub, Sabtu (7/11) sore. (Dok Dadang Kurnia/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Tren membuat konten video pendek di media sosial kini menjadi instrumen penting dalam strategi pemasaran bisnis modern. Namun, bagi para pelaku usaha maupun generasi Z yang mulai menggagas bisnis, konten yang sekadar viral dan masuk dalam jajaran For You Page (FYP) tidak boleh dijadikan tujuan akhir.

Pesan krusial tersebut disampaikan Branding Strategist sekaligus Creativepreneur James Phillip dalam workshop bertajuk Bongkar Strategi FYP dari Brand & Influencer Viral Hanya dengan Smartphone yang digagas Pemkot Surabaya bersama ArtO Community di Surabaya Urban Creative Hub pada Sabtu (7/11) sore.

James membeberkan banyak pelaku UMKM terjebak orientasi konten viral tanpa dibarengi kesiapan infrastruktur digital. Padahal, lonjakan penonton yang masif tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan penjualan jika akun media sosial bisnis tersebut kosong atau tidak menampilkan informasi produk yang jelas.

"Viral itu sebenarnya tidak salah. Tetapi yang sering dilupakan adalah setelah konten viral, dampaknya apa bagi brand? Jangan sampai ketika konten viral, orang datang ke Instagram atau akun brand-nya, tetapi ternyata tidak ada yang bisa dinikmati atau kosong," tegas James.

Mentor ArtO Community itu pun membagikan rumus dasar pembuatan konten yang efektif dengan berpijak pada tiga elemen utama yakni brand identity, tujuan komunikasi, serta pemahaman karakter audiens.

Selain itu, kreator konten dapat memanfaatkan tiga pemicu psikologis utama untuk menarik perhatian publik, yakni konten yang memunculkan rasa relate (dekat dengan pengalaman), menghadirkan unsur kejutan, atau memicu perdebatan sehat di kolom komentar.

Ide tersebut dapat dipecah menjadi format vlog dokumentasi perjalanan, head talk berbasis opini, storytelling yang kuat, hingga sajian carousel informatif.

Ketua ArtO Community, Dewi Mustika menjelaskan, workshop tersebut merupakan bagian dari rangkaian perhelatan Creative Community Day (CCD) 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya

Keterlibatan komunitasnya dalam ajang CCD 2026 bertujuan memberikan pencerahan kepada generasi muda Surabaya agar mampu memproduksi konten yang memiliki kekuatan branding jangka panjang.

Editor: Diar Candra
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