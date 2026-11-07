RSUD di Jatim Diajak Perkuat Kolaborasi, Tingkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan

JawaPos.com - Sebanyak 79 rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jawa Timur didorong memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memperluas akses kesehatan bagi masyarakat.

Keberadaan RSUD yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota dinilai menjadi salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan setelah puskesmas.

Plh Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya dr. Martha Muliana Lumogom Siahaan mengatakan, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah RSUD terbanyak di Indonesia.

Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui kerja sama antarrumah sakit agar kualitas pelayanan kesehatan semakin merata.

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Menurut dia, kolaborasi dengan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) menjadi langkah strategis untuk mendorong RSUD saling menguatkan, berbagi pengalaman, sekaligus memperbaiki standar pelayanan.

"Rumah sakit terbanyak di Republik ini ada di Provinsi Jawa Timur. Ada 79 RSUD di Jawa Timur. Mengapa kita menggandeng ARSADA? Karena masyarakat itu yang paling mudah mencapai akses pelayanan kesehatan setelah puskesmas adalah RSUD," kata Martha usai acara Digital Sovereignty Forum 2026 RSUD NEXTGEN di RS Kemenkes Surabaya, Jumat (6/11/2026).

Dia berharap, seluruh RSUD di Jawa Timur semakin solid dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan manfaat langsung, terutama dari sisi kemudahan akses dan mutu layanan.

Martha menilai, persoalan akses masih menjadi salah satu keluhan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit. Tidak sedikit warga yang mengaku kesulitan mendapatkan informasi maupun menghubungi fasilitas kesehatan.