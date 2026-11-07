Aliansi Suroboyo Bergerak Gelar Aksi Damai 8 November, Bawa 5 Tuntutan

JawaPos.com - Aliansi Suroboyo Bergerak (ASAB) akan menggelar aksi damai bertajuk "Suroboyo Wani" di Taman Apsari, Surabaya, besok Minggu (8/11) sore.

Aksi ini akan diawali dengan pertunjukan seni, mimbar bebas dan instalasi seni, di mana warga menumpahkan aspirasinya secara damai di atas sehelai kain putih panjang sebagai simbol harapan bersama untuk perubahan yang lebih baik.

Koordinator Umum ASAB Kardono S. Rakhmadi menjelaskan dalam aksi tersebut, pihaknya membawa lima tuntutan atau keresahan yang selama ini menjadi persoalan masyarakat.

Lima tuntutan utama yang disampaikan itu merupakan cermin aspirasi luas warga Surabaya atas berbagai persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini.

Berikut lima tuntutannya:

1. Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran Harus Mundur Kardono menilai pemerintahan saat ini dinilai tidak kompeten dalam mengelola negara secara menyeluruh.

Kerusakan hutan terus berulang, pasar modal (IHSG) tidak stabil, penanganan bencana lambat, kasus keracunan pangan program MBG, praktik rangkap jabatan pejabat, kabinet yang terlalu gemuk, serta lemahnya transparansi keuangan negara.

"Dampak ketidakmampuan memimpin ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, warga menuntut pemerintahan ini mundur secara terhormat demi kepentingan rakyat," kata Kardono, Sabtu (7/11).

2. Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional Kebakaran hutan bukan sekadar masalah lingkungan — ini adalah krisis kemanusiaan nasional yang berulang setiap tahun dengan dampak yang semakin meluas.

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