Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Penulis: Ardini Pramitha
Sabtu, 7 November 2026 | 04.55 WIB

Pemkot Surabaya Kebut Pembangunan Drainase Babadan untuk Atasi Luapan Waduk Unesa

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat penyelesaian proyek drainase di kawasan Babatan, Wiyung, untuk mengantisipasi limpasan air waduk yang berpotensi menggenangi jalan saat hujan. (Diskominfo Surabaya). - Image

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat penyelesaian proyek drainase di kawasan Babatan, Wiyung, untuk mengantisipasi limpasan air waduk yang berpotensi menggenangi jalan saat hujan. (Diskominfo Surabaya).

JawaPos.com – Pemkot Surabaya mengebut pembangunan saluran drainase baru yang menghubungkan waduk dengan Sungai Wiyung. Pembangunan ini dilakukan untuk mengatasi limpasan air dari Waduk Unesa yang sempat menggenangi jalan di kawasan Babatan, Wiyung saat musim hujan.

Proyek tersebut dikerjakan melalui pemasangan jaringan pipa sepanjang 492 meter. Pemkot Surabaya menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada 11 November 2026 agar aliran air dari waduk memiliki jalur pembuangan yang memadai.

Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Adi Gunita mengatakan, pembangunan saluran baru itu merupakan hasil evaluasi terhadap kondisi kawasan Babatan pada musim hujan tahun sebelumnya.

Saat itu, air Waduk Unesa meluber hingga ke badan jalan lantaran tidak tersedia saluran pembuangan atau outlet yang memadai. Akibatnya, air yang tertampung di waduk tidak bisa dialirkan secara optimal ketika debit meningkat.

“Di tahun lalu memang pada waktu hujan air waduk itu meluber. Jadi kan tidak ada outlet rilisnya sehingga meluber ke jalan. Di tahun ini kita coba menganalisa untuk membuat salurannya, saluran outlet yang ke selatan, dibuang ke saluran Sungai Wiyung,” ujar Adi, Jumat (6/11/2026).

Melalui pembangunan tersebut, air dari waduk nantinya dialirkan ke arah selatan menuju Sungai Wiyung. Dengan begitu, limpasan air tidak lagi langsung mengarah ke jalan ketika kapasitas tampungan waduk meningkat.

Hingga Jumat (6/11/2026), pemasangan pipa telah mencapai sekitar 350 meter. Masih ada pekerjaan pada segmen sepanjang 42 meter yang menjadi titik kritis, serta sekitar 100 meter jaringan pipa menuju intake waduk.

DSDABM pun mengejar penyelesaian dua bagian tersebut secara bersamaan. Salah satu pekerjaan yang diprioritaskan adalah pemotongan dan penarikan ulang pipa di titik kritis. Pengerjaan dimulai Jumat siang setelah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengaturan arus lalu lintas.

Adi menjelaskan, pekerjaan tersebut harus segera dituntaskan sebelum material tanah di sekitar jalur pemasangan pipa semakin padat.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
TPS Taman Ketampon Surabaya Bakal Ditutup, Disulap Jadi RTH Baru - Image
Surabaya Raya

TPS Taman Ketampon Surabaya Bakal Ditutup, Disulap Jadi RTH Baru

Jumat, 6 November 2026 | 23.23 WIB

Taman Hutan Kota Jeruk Surabaya Disiapkan Jadi Destinasi Wisata, Ada Sepeda Air hingga Kuliner - Image
Nasional

Taman Hutan Kota Jeruk Surabaya Disiapkan Jadi Destinasi Wisata, Ada Sepeda Air hingga Kuliner

Minggu, 1 November 2026 | 22.57 WIB

2 Piala Wilwatikta Awards 2026, Pemkot Surabaya Beber Penanganan Stunting dan Kemudahan Investasi - Image
Awarding

2 Piala Wilwatikta Awards 2026, Pemkot Surabaya Beber Penanganan Stunting dan Kemudahan Investasi

Minggu, 1 November 2026 | 19.02 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore