Pemkot Surabaya Kebut Pembangunan Drainase Babadan untuk Atasi Luapan Waduk Unesa

JawaPos.com – Pemkot Surabaya mengebut pembangunan saluran drainase baru yang menghubungkan waduk dengan Sungai Wiyung. Pembangunan ini dilakukan untuk mengatasi limpasan air dari Waduk Unesa yang sempat menggenangi jalan di kawasan Babatan, Wiyung saat musim hujan.

Proyek tersebut dikerjakan melalui pemasangan jaringan pipa sepanjang 492 meter. Pemkot Surabaya menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada 11 November 2026 agar aliran air dari waduk memiliki jalur pembuangan yang memadai.

Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Adi Gunita mengatakan, pembangunan saluran baru itu merupakan hasil evaluasi terhadap kondisi kawasan Babatan pada musim hujan tahun sebelumnya.

Saat itu, air Waduk Unesa meluber hingga ke badan jalan lantaran tidak tersedia saluran pembuangan atau outlet yang memadai. Akibatnya, air yang tertampung di waduk tidak bisa dialirkan secara optimal ketika debit meningkat.

“Di tahun lalu memang pada waktu hujan air waduk itu meluber. Jadi kan tidak ada outlet rilisnya sehingga meluber ke jalan. Di tahun ini kita coba menganalisa untuk membuat salurannya, saluran outlet yang ke selatan, dibuang ke saluran Sungai Wiyung,” ujar Adi, Jumat (6/11/2026).

Melalui pembangunan tersebut, air dari waduk nantinya dialirkan ke arah selatan menuju Sungai Wiyung. Dengan begitu, limpasan air tidak lagi langsung mengarah ke jalan ketika kapasitas tampungan waduk meningkat.

Hingga Jumat (6/11/2026), pemasangan pipa telah mencapai sekitar 350 meter. Masih ada pekerjaan pada segmen sepanjang 42 meter yang menjadi titik kritis, serta sekitar 100 meter jaringan pipa menuju intake waduk.

DSDABM pun mengejar penyelesaian dua bagian tersebut secara bersamaan. Salah satu pekerjaan yang diprioritaskan adalah pemotongan dan penarikan ulang pipa di titik kritis. Pengerjaan dimulai Jumat siang setelah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengaturan arus lalu lintas.