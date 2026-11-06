Polda Jatim Tetapkan Owner Arisan Meow Tersangka Penipuan, Korban Rugi Rp 4 Miliar

JawaPos.com - Polda Jatim menetapkan Owner Arisan Meow, inisial MCL, sebagai tersangka atas perkara dugaan tindak pidana penipuan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, melaksanakan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara.
“Tersangka telah ditangkap dan dilakukan penahanan di Rutan Polda Jatim pada Kamis (5/11/2026),” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, dikonfirmasi Jumat (6/11/2026).
Berdasarkan laporan polisi yang ditangani penyidik, terdapat 6 orang pelapor dengan total kerugian yang dilaporkan sebesar Rp4.075.221.000 atau sekitar Rp4,07 miliar.
Menurutnya, perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan arisan yang menawarkan sejumlah skema, antara lain arisan menurun, takeover, over slot, flat, hingga dana pinjaman.
“Dalam pelaksanaannya, para peserta menyetorkan sejumlah dana melalui transfer rekening. Namun, dari laporan para korban, dana yang seharusnya diterima saat jatuh tempo tidak dibayarkan sebagaimana yang diperjanjikan,” jelasnya.
Saat ini penyidik masih terus mendalami rangkaian transaksi keuangan dan penggunaan dana yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.
“Penyidik baru menetapkan satu orang tersangka. Namun, pengembangan perkara masih terus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh,” ungkapnya.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sesuai ketentuan pidana yang berlaku.
“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kejelasan pengelolaan dana, memahami risiko, serta tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan yang belum dapat dipastikan kebenarannya,” ucapnya.
Selain itu, masyarakat yang merasa dirugikan dalam kegiatan Arisan Meow dan belum menyampaikan laporan diimbau untuk menghubungi penyidik Ditreskrimum Polda Jatim dengan membawa dokumen atau bukti transaksi yang relevan.
“Komitmen kami adalah memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti, sehingga perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh,” tandas Jules.
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