Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Penulis: Ardini Pramitha
Sabtu, 7 November 2026 | 03.19 WIB

Polda Jatim Tetapkan Owner Arisan Meow Tersangka Penipuan, Korban Rugi Rp 4 Miliar

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Polda Jatim menetapkan Owner Arisan Meow, inisial MCL, sebagai tersangka atas perkara dugaan tindak pidana penipuan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, melaksanakan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara.

“Tersangka telah ditangkap dan dilakukan penahanan di Rutan Polda Jatim pada Kamis (5/11/2026),” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, dikonfirmasi Jumat (6/11/2026).

Berdasarkan laporan polisi yang ditangani penyidik, terdapat 6 orang pelapor dengan total kerugian yang dilaporkan sebesar Rp4.075.221.000 atau sekitar Rp4,07 miliar.

Menurutnya, perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan arisan yang menawarkan sejumlah skema, antara lain arisan menurun, takeover, over slot, flat, hingga dana pinjaman.

“Dalam pelaksanaannya, para peserta menyetorkan sejumlah dana melalui transfer rekening. Namun, dari laporan para korban, dana yang seharusnya diterima saat jatuh tempo tidak dibayarkan sebagaimana yang diperjanjikan,” jelasnya.

Saat ini penyidik masih terus mendalami rangkaian transaksi keuangan dan penggunaan dana yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.

“Penyidik baru menetapkan satu orang tersangka. Namun, pengembangan perkara masih terus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh,” ungkapnya.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kejelasan pengelolaan dana, memahami risiko, serta tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan yang belum dapat dipastikan kebenarannya,” ucapnya. 

Selain itu, masyarakat yang merasa dirugikan dalam kegiatan Arisan Meow dan belum menyampaikan laporan diimbau untuk menghubungi penyidik Ditreskrimum Polda Jatim dengan membawa dokumen atau bukti transaksi yang relevan.

“Komitmen kami adalah memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti, sehingga perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh,” tandas Jules.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ungkap Kronologi Kasus, Pengelola Arisan Meouw Bantah Lakukan Penggelapan   - Image
Surabaya Raya

Ungkap Kronologi Kasus, Pengelola Arisan Meouw Bantah Lakukan Penggelapan  

Minggu, 18 Oktober 2026 | 22.23 WIB

Polda Jatim Gagalkan Penyelundupan Cendrawasih dan Kakatua Jambul Kuning asal Maluku - Image
Surabaya Raya

Polda Jatim Gagalkan Penyelundupan Cendrawasih dan Kakatua Jambul Kuning asal Maluku

Kamis, 5 November 2026 | 22.18 WIB

Hasil Tes DNA Pastikan Identitas Korban, Polda Jatim Serahkan 2 Jenazah Kasus Pembunuhan Madiun - Image
Berita Daerah

Hasil Tes DNA Pastikan Identitas Korban, Polda Jatim Serahkan 2 Jenazah Kasus Pembunuhan Madiun

Kamis, 5 November 2026 | 00.47 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore