Polda Jatim Gagalkan Penyelundupan Cendrawasih dan Kakatua Jambul Kuning asal Maluku

Ditpolairud Polda Jatim menunjukkan foto tujuh ekor burung dilindungi yang diselundupkan dari Maluku via Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ditpolairud Polda Jatim gagalkan upaya penyelundupan tujuh ekor burung dilindungi, yang dikirim dari Maluku via Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo dengan KMN Gracia.
Jenis-jenis burung yang diselundupkan antara lain dua ekor cendrawasih, tiga ekor kakatua jambul kuning, dan dua ekor nuri kepala hitam.
Direktur Polairud Polda Jawa Timur Kombespol Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, upaya penggagalan penyelundupan satwa burung yang dilindungi, dilakukan pada Kamis (15/10).
Saat itu, Tim lidik gabungan bertemu dengan seseorang bernama Bahar di pelabuhan, yang diduga akan bertransaksi jual beli burung jenis Cendrawasih.
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Setelah dimintai keterangan, Bahar mengakui mau menjual dua ekor burung Cendrawasih, namun masih ditaruh di rumah warga dekat pelabuhan.
“Tim lidik gabungan mendatangi rumah warga dan menemukan beberapa ekor burung, yang merupakan satwa dilindungi,” katanya, Kamis (5/11/2026).
Polisi kemudian mengamankan barang bukti beberapa ekor satwa burung, serta 3 orang untuk pendalaman lebih lanjut.
Kasus ini masih dalam penyidikan lebih lanjut, dengan melibatkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta BKSDA.
“Segera dapat mengungkap perkara dugaan maupun modus dari terperiksa ataupun dugaan daripada pelaku ini,” tegasnya.
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Pasal yang disangkakan Pasal 40 ayat 2 juncto Pasal 21 ayat 2 huruf a dan c UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
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