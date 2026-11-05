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Penulis: Ardini Pramitha
Kamis, 5 November 2026 | 20.42 WIB

Polresta Sidoarjo Tangkap Karyawan Swasta yang Sodomi 12 Anak di Bawah Umur

Ilustrasi pelecehan seksual. - Image

Ilustrasi pelecehan seksual.

JawaPos.com - Polresta Sidoarjo menangkap seorang pria berinisial MA (26) warga kecamatan Porong yang bekerja sebagai karyawan swasta diduga lakukan kekerasan seksual sodomi kepada 12 anak laki-laki di bawah umur. Dia pun telah ditetapkan sebagai tersangka.

12 anak-anak yang menjadi korban itu masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Kasat PPA dan PPO Polresta Sidoarjo Kompol Rohmawati Lailah mengatakan kasus itu terungkap setelah dilaporkan salah satu kakak korban.

Berdasarkan pengakuannya, korban mengalami perubahan perilaku hingga terlihat murung pada Minggu (27/9/2026).

"Awalnya korban tidak mau bercerita. Namun, setelah diberikan waktu dan pendekatan oleh kakaknya, korban akhirnya mengungkapkan kejadian yang dialaminya," ungkap Rohmawati dikutip Radar Sidoarjo, Kamis (5/11/2026).

Mendengar pengakuan tersebut, keluarga mencoba mencari tahu kemungkinan adanya korban lain. Hasil pemeriksaan polisi mengidentifikasi 12 anak yang diduga menjadi korban kekerasan seksual.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap 12 anak. Para korban merupakan anak-anak yang tinggal bertetangga dengan tersangka," jelasnya.

Perilaku bejat yang dilakukan MA itu ternyata telah dilakukan sejak Maret 2026. Perbuatan itu diduga terjadi di sejumlah lokasi di wilayah Porong, termasuk di belakang rumah kosong di Dusun Tanggulrejo, musala, dan rumah tersangka.

Polisi juga mengungkapkan bahwa tersangka mengaku memiliki kebiasaan menonton video porno sejak duduk di kelas IX SMP. Dalam perkara ini, tersangka diduga tidak membedakan jenis kelamin korbannya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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