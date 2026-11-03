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Penulis: Ardini Pramitha
Selasa, 3 November 2026 | 22.48 WIB

BPBD Surabaya Bantu Evakuasi Pesepeda Meninggal Dunia Usai Kecelakaan di Jemursari

BPBD Kota Surabaya mengevakuasi pesepeda angin yang meninggal dunia usai mengalami kecelakaan lalu lintas dengan pengendara roda dua, Selasa (3/11) (Dok 112) - Image

BPBD Kota Surabaya mengevakuasi pesepeda angin yang meninggal dunia usai mengalami kecelakaan lalu lintas dengan pengendara roda dua, Selasa (3/11) (Dok 112)

JawaPos.com - BPBD Kota Surabaya evakuasi pesepeda angin yang meninggal dunia usai mengalami kecelakaan lalu lintas dengan pengendara roda dua, Selasa (3/11).

Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novianti menjelaskan kecelakaan itu terjadi di Raya Jemursari nomor 136 sekitar pukul 07.08 WIB.

"Petugas tiba di lokasi untuk dua korban berada di bahu jalan, lanjut pemeriksaan dan penanganan korban," kata Linda.

Korban meninggal dunia adalah laki-laki berinsial B (59 tahun) warga Kabupaten Jember yang berdomosili di Jemur Wonosari.

"Sementara pengendara motor yang terlibat kecelakaan berinsial RAS (54) mengalami patah pada tangan kiri," katanya.

Editor: Diar Candra
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