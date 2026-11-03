BPBD Surabaya Bantu Evakuasi Pesepeda Meninggal Dunia Usai Kecelakaan di Jemursari

JawaPos.com - BPBD Kota Surabaya evakuasi pesepeda angin yang meninggal dunia usai mengalami kecelakaan lalu lintas dengan pengendara roda dua, Selasa (3/11).

Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novianti menjelaskan kecelakaan itu terjadi di Raya Jemursari nomor 136 sekitar pukul 07.08 WIB.

"Petugas tiba di lokasi untuk dua korban berada di bahu jalan, lanjut pemeriksaan dan penanganan korban," kata Linda.

Korban meninggal dunia adalah laki-laki berinsial B (59 tahun) warga Kabupaten Jember yang berdomosili di Jemur Wonosari.