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Penulis: Ardini Pramitha
Senin, 2 November 2026 | 23.43 WIB

21 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Penyalahgunaan BBM-LPG di 13 Daerah, Kerugian Rp 35 M

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur mengungkapkan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 13 kota dan kabupaten.&nbsp;(Ardini Pramitha/JawaPos.com). - Image

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur mengungkapkan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 13 kota dan kabupaten.&nbsp;(Ardini Pramitha/JawaPos.com).

JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur membongkar kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 13 kota dan kabupaten. Dari pengembangan penyidikan kasus tersebut, 21 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara kerugian negara capai Rp 35.737.976.540

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan dugaan tindak kriminal terjadi Mojokerto, Tulungagung, Kabupaten Blitar, Sidoarjo, Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Lamongan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, dan Situbondo.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka menggunakan beberapa modus untuk mengeleabuhi petugas. 

Modus pertama dilakukan dengan mengisi BBM bersubsidi secara berulang kali di sejumlah SPBU menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. 

BBM yang terkumpul kemudian ditampung di gudang penyimpanan untuk selanjutnya dijual kembali.

"Ini yang kemudian menyebabkan beberapa waktu lalu terjadi antrean cukup panjang di sejumlah SPBU. Karena ada perbuatan atau tindakan dari para tersangka yang ingin mencari keuntungan di tengah situasi masyarakat membutuhkan BBM," kata Irjen Dekananto saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Senin (2/11/2026). 

Modus lainnya, adalah para pelaku menggunakan kendaraan truk tangki resmi berwarna biru putih yang seharusnya diperuntukkan mengangkut BBM nonsubsidi atau kebutuhan industri. 

Kendaraan tersebut disalahgunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi yang kemudian dijual kembali kepada pihak industri dengan harga nonsubsidi.

Selain itu, pelaku juga menggunakan sejumlah barcode yang telah disiapkan untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang. 

Editor: Kuswandi
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