Polrestabes Surabaya Klaim Mutasi 7 Anggota Tak Terakait Anggota DPRD Nyabu

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Polrestabes Surabaya mengklaim bahwa mutasi tujuh anggota Satresnarkoba tidak terkait dengan penggerebekan tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra saat pesta sabu-sabu.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto membenarkan tujuh anggota tersebut telah dirotasi dan dimutasi.
"Benar terdapat rotasi dan mutasi personel di lingkungan Polrestabes Surabaya," kata Hadi, Senin (2/11).
Dia menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.
"Perlu kami jelaskan bahwa kebijakan mutasi personel merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karir dan kebutuhan penugasan yang dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian," lanjutnya.
Dia pun juga menegaskan rotasi tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara narkotika tertentu.
"Terkait adanya narasi yang menghubungkan mutasi tersebut dengan penanganan perkara narkotika tertentu, kami mengimbau agar tidak terlebih dahulu menarik kesimpulan mengenai hubungan sebab-akibat tanpa berdasarkan fakta dan keterangan resmi," jelasnya.
Di sisi lain, Hadi mengatakan bahwa Polrestabes Surabaya berkomitmen terhadap pemberantasan narkotika.
Setiap penanganan perkara dilaksanakan secara profesional sesuai ketentuan hukum, tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun status pihak yang ditangani.
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