Taman Hutan Kota Jeruk Surabaya Disiapkan Jadi Destinasi Wisata, Ada Sepeda Air hingga Kuliner

JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya berencana mengembangkan Taman Hutan Kota Jeruk yang berada di Kecamatan Lakarsantri sebagai tempat wisata. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan menjelaskan salah satu alasannya adalah untuk menggerakan perekonomian warga setempat.

Rencananya, taman hutan kota itu akan dilengkapi dengan kolam pancing, area bermain, hingga waduk yang diberi fasilitas sepeda air.

“Nanti taman bermainnya akan kita siapkan seperti di Taman Harmoni, di belakangnya ada seperti waduk kecil nanti anak-anak akan bisa bermain dengan sepeda airnya. Agar apa? UMKM yang ada di depan itu (Taman Hutan Kota Jeruk) bisa berkembang,” kata Eri, dikutip Minggu (1/11).

Kemudian, di dalam juga akan diisi oleh tenant UMKM yang menawarkan makanan khas setempat. “Karena ini kan (suasana) modelnya di sawah. Jadi, makanan khas Surabaya, entah bisa rawon, atau lodeh. Nah itu nanti kita tata bentuknya,” sebutnya.