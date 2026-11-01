Tak Bayar Sewa hingga Alih Tangan, 246 Kamar Rusun di Surabaya Disegel

JawaPos.com - Satpol PP Kota Surabaya telah menyegel 246 kamar rusun karena penyewa enggan membayar uang sewa atau bangunan tersebut beralih tangan.

"Kalau rusun, kemarin ada 246 yang kami segel, karena dia tidak membayar atau beralih tangan, di daerah Tanah Merah. Jadi, kamar-kamar ya, jumlah kamarnya yang kami segel," kata Plt Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irna Pawanti, Minggu (1/11/2026).

Selain menyegal rusun, pihaknya juga berencana membongkar bangunan indekos yang lebih dari tiga lantai. Salah satunya berada di kawasan Kandangan.

Dia menyebut beberapa indekos dibangun tak sesuai standar hingga harus menghentikan pembangunan.

"Kami kemarin menemukan di daerah Kandangan, ternyata satu gang itu kos-kosan semua. Ada tiga bangunan yang dibangun lima lantai. Dua sudah beroperasi, satu sedang proses pembangunan. Jadi itu kami stop semuanya. Satu pemilik itu," jelasnya.

Irna menyebut, jika usaha kos-kosan itu juga tidak mengantongi izin mendirikan bangunan. Apalagi membangun kos di permukiman sampai lima lantai.

"Maksimal itu tiga lantai kalau kos-kosan. Nah, kemarin sudah di pemukiman dan lima lantai," ujarnya.

Ia memastikan, kos lima lantai yang tak sesuai standar itu akan dilakukan pembongkaran.