Dispendik Tegur Kepsek SDN Manukan Wetan IV yang Minta Iuran Wali Murid untuk Beli Seragam Batik

Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati saat meninjau SDN Manukan Wetan IV usai diduga tarik iuran Rp 300.000 untuk acara perpisahan. (Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menegur kepala sekolag SDN Manukan Wetan IV usai diduga menarik uang kepada wali murid untuk acara tasyakuran perpisahan dan pembelian batik bagi guru.
Padahal, Dispendik menegaskan melarang adanya pungutan yang membebani wali murid, terlebih untuk acara seremonial.
Kasus ini terungkap setelah ada pengaduan melalui Hotline Lapor Cak Eri mengenai dugaan permintaan iuran Rp 300.000.
Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati menegaskan sekolah harus mengutamakan pelayanan kepada peserta didik dan tidak membebani orang tua dengan pungutan yang tidak jelas.
"Sudah saya luruskan, sudah saya sampaikan dan saya tegur kepala sekolahnya. Sudah tidak pakai seperti itu, bagaimana caranya kita benar-benar bisa menjadi pelayan sekolahannya arek-arek Suroboyo," ujar Febri, panggilan lekatnya dikutip, Minggu (1/11/2026).
Febri meminta kepala sekolah tidak acuh terkait aduan atau kritik yang disampaikan kepada wali murid.
"Kalau ada orang tua murid mengadukan, menyarankan, mengkritik, jangan ditolak. Orang-orang itu mungkin karena ditolak akhirnya lari (laporan) ke atas, termasuk ke hotline-nya Pak Wali Kota," tegas dia.
Dengan adanya kejadian itu, Febri meminta agar sekolah SD dan SMP negeri tidak melakukan pungutan yang tidak transparan, termasuk iuran untuk kebutuhan kegiatan sekolah maupun pembelian perlengkapan guru.
"Saya mau pastikan benar bahwa tidak ada yang namanya urunan-urunan atau pungutan yang sifatnya tidak clear," jelas dia.
Febri berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh SD-SMP di Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Termasuk dalam keterbukaan komunikasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.
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