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Penulis: Ardini Pramitha
Minggu, 1 November 2026 | 17.37 WIB

14 Titik Kantong Parkir Siap untuk Parade Juang 2026 di Surabaya

Parade Juang 2026 akan digelar pada Minggu (1/11/2026) sore. (Diskominfo Surabaya) - Image

Parade Juang 2026 akan digelar pada Minggu (1/11/2026) sore. (Diskominfo Surabaya)

JawaPos.com - Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyiapkan 14 titik kantong parkir yang bisa digunakan masyarakat yang hendak menyaksikan Parade Juang 2026 yang digelar Minggu (1/11/2026). 

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dishub Kota Surabaya, M. Hanang Prasetyo Adi menjelaskan 14 kantong parkir itu berada di 

Gedung Siola, eks Pasar Tunjungan, Jalan Embong Malang sisi utara, sejumlah ruas Jalan Gemblongan dan Genteng Kali.

Jalan Praban, Jalan Genteng Besar, Jalan Kenari, halaman parkir Tugu Pahlawan, Jalan Bubutan, Jalan Kebun Rojo, Jalan Pasar Besar Wetan, serta Jalan Taman Apsari.

"Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan dan tidak parkir sembarangan. Pembayaran parkir juga dilakukan secara nontunai atau menggunakan voucher parkir agar lalu lintas tetap tertib dan lancar,” kata Hanang, Minggu (1/11/2026). 

Selain menyiapkan kantong parkir, Dishub Surabaya juga melakukan rekayasa lalu lintas. 

Dia menjelaskan penyaringan kendaraan atau filtrasi mulai diberlakukan pukul 13.30 WIB, sebelum penutupan penuh sejumlah ruas jalan pada pukul 14.30 WIB.

"Penutupan dilakukan bertahap. Mulai pukul 13.30 WIB kami lakukan filtrasi, kemudian pukul 14.30 WIB baru penutupan total di ruas yang dilalui parade,” jelasnya. 

Rekayasa lalu lintas mencakup sejumlah ruas di sepanjang rute parade, mulai kawasan Tugu Pahlawan, Jalan Tembaan, kawasan Gemblongan dan Siola, Jalan Tunjungan, hingga Jalan Basuki Rahmat dan kawasan Balai Pemuda sebagai lokasi akhir kegiatan. 

"Pembukaan jalan akan dilakukan secara bertahap setelah rombongan parade melintas, sehingga arus kendaraan tidak menumpuk di satu titik, ujarnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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