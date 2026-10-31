Raih Penghargaan Wilwatikta Awards 2026, BHS Apresiasi UMKM Jatim sebagai Tulang Punggung Ekonomi

JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada JawaPos.com atas penyelenggaraan ajang prestisius Wilwatikta Awards 2026. Tokoh yang dikenal konsisten mendorong daya saing industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jawa Timur ini menilai, penghargaan tersebut menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi para pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kinerja dan keberpihakan kepada masyarakat.

"Ini tentu menjadikan kami semua yang mendapat penghargaan tentu semangat yang lebih dalam meningkatkan kinerja tentunya sesuai apa yang diinginkan masyarakat," ujar BHS di sela penganugerahan penghargaan yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.

Pada kesempatan tersebut, BHS membedah peta kekuatan UMKM di Jawa Timur yang dinilainya sudah berada pada jalur yang sangat baik.

Saat ini, jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 4,5 juta unit usaha. Sektor ini telah mendapatkan fasilitasi optimal dari pemerintah pusat maupun daerah, khususnya melalui perluasan akses permodalan lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"KUR dinaikkan dari Rp 280 triliun menjadi Rp 300 triliun dengan fasilitas pinjaman hingga Rp 100 juta tanpa agunan. Ini adalah satu motivasi bagi UMKM untuk bisa maju. Yang kita harapkan UMKM pemula itu bisa muncul dan UMKM naik kelas bisa meningkat jumlahnya," terangnya.

Berdasarkan data nasional, tren positif ini terbukti nyata dengan lahirnya lebih dari 2 juta UMKM pemula baru serta lebih dari 1,5 juta UMKM yang berhasil naik kelas.

Lebih lanjut, BHS menegaskan bahwa UMKM merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan kontribusi mencapai 61 persen.

Tidak hanya menjadi pilar ekonomi, sektor UMKM juga mencatatkan rekor penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia, yakni mencapai 97 persen dari total angkatan kerja.

"Di Jatim juga begitu, UMKM adalah penunjang daripada ekonomi di wilayah Jatim. Ini lah yang tentu kami semua baik di pemerintah maupun DPR mendukung perkembangan UMKM Indonesia pada umumnya dan Jatim pada khususnya," imbuh peraih penghargaan sebagai tokoh pendorong daya saing industri dan UMKM Jatim tersebut.