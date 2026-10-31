Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Peredaran Miras, 15 Toko Disegel karena Lakukan Pelanggaran

Petugas Satpol PP Kota Surabaya menyegel tempat usaha yang menjual minuman keras tidak sesuai dengan peruntukan. (ANTARA/HO-Pemkot Surabaya). JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, mengatakan Pemkot Surabaya memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman keras yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, saat ini sebanyak 40 titik penjualan minuman keras menjadi sasaran pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya.

"Dari jumlah tersebut, 15 toko telah disegel karena terbukti melakukan pelanggaran," kata Irna di Surabaya, dilansir dari Antara, Sabtu (31/10)

Irna mengemukakan, pengawasan dilakukan secara intensif sejak sekitar satu bulan terakhir dengan menyasar tempat usaha yang menjual miras tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, termasuk usaha yang mengantongi izin sebagai subdistributor, tetapi justru melayani penjualan secara eceran.

Menurutnya, pelanggaran yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan ketidaksesuaian izin usaha seperti memiliki izin sebagai subdistributor justru menjual miras secara eceran.

"Kebanyakan yang kita temukan dari hasil pengawasan itu adalah bahwa toko-toko itu menjual eceran. Dimana izin mereka sebenarnya sebagai subdistributor," tuturnya.

Selain toko, pengawasan juga menyasar rumah-rumah warga yang digunakan sebagai tempat penjualan minuman keras karena Satpol PP Kota Surabaya tidak akan memberikan toleransi terhadap tempat usaha yang terbukti melanggar ketentuan perizinan.

"Kalau mereka memang melakukan pelanggaran pasti akan kita segel. Seluruhnya kita sasar, mulai dari rumah yang menjual, ataupun juga toko yang mereka sudah seperti resmi padahal tidak resmi," ujarnya.