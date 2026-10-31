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Penulis: Dadang Kurnia
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.06 WIB

Normalisasi Saluran, 35 Bangunan PKL Embong Blimbing Surabaya Ditertibkan

Ilustrasi normalisasi saluran air untuk cegah banjir di Surabaya. (Dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi normalisasi saluran air untuk cegah banjir di Surabaya. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menertibkan 35 bangunan pedagang kaki lima (PKL) di atas saluran air sepanjang Jalan Embong Blimbing hingga Jalan Kedondong, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Kamis (29/10).

Camat Genteng Kota Surabaya, Jefry menjelaskan, pembongkaran dilakukan untuk mendukung proyek penanganan banjir melalui normalisasi saluran.

Di media sosial sempat muncul narasi yang menyayangkan pembongkaran tersebut, dengan alasan banyak kuliner legendaris di area tersebut yang telah berdiri lebih dari 50 tahun.

Recananya, saluran akan dinormalisasi dan dipasangi beton U-ditch yang pengerjaannya dijadwalkan mulai bergulir pada November 2026.

Ia menegaskan, puluhan PKL yang berdiri di sana masuk dalam kategori bangunan liar karena tidak memiliki izin dan berdiri di atas lahan berstatus sertifikat hak pakai atas nama Pemkot Surabaya.

Akibat okupasi dan pengurukan lahan yang telah berlangsung sejak era 1967-an tersebut, fungsi penampungan air dan drainase di kawasan Embong Blimbing mengalami penyempitan parah serta penyumbatan.

"Ini lahan sertifikatnya atas nama Pemkot Surabaya. Karena sudah berlangsung cukup lama sejak 1967, terjadi pengurukan sehingga saluran tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena proyek U-ditch harus dipasang, maka otomatis bangunan di atasnya harus dibongkar seluruhnya," ujar Jefry dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (31/10).

Jefry menjelaskan, pada 2027, Pemkot Surabaya berencana membangun saluran di Jalan Kombes Pol. M Duryat untuk mengatasi banjir di area tersebut.

Maka dari itu, pengembalian fungsi saluran di Jalan Embong Blimbing harus segera dilakukan untuk memuluskan proyek tersebut.

Jefry menegaskan, kebijakan penertiban ini tidak bertujuan mematikan mata pencaharian dan roda ekonomi masyarakat.

Editor: Bayu Putra
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