Normalisasi Saluran, 35 Bangunan PKL Embong Blimbing Surabaya Ditertibkan

Ilustrasi normalisasi saluran air untuk cegah banjir di Surabaya. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menertibkan 35 bangunan pedagang kaki lima (PKL) di atas saluran air sepanjang Jalan Embong Blimbing hingga Jalan Kedondong, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Kamis (29/10).
Camat Genteng Kota Surabaya, Jefry menjelaskan, pembongkaran dilakukan untuk mendukung proyek penanganan banjir melalui normalisasi saluran.
Di media sosial sempat muncul narasi yang menyayangkan pembongkaran tersebut, dengan alasan banyak kuliner legendaris di area tersebut yang telah berdiri lebih dari 50 tahun.
Recananya, saluran akan dinormalisasi dan dipasangi beton U-ditch yang pengerjaannya dijadwalkan mulai bergulir pada November 2026.
Ia menegaskan, puluhan PKL yang berdiri di sana masuk dalam kategori bangunan liar karena tidak memiliki izin dan berdiri di atas lahan berstatus sertifikat hak pakai atas nama Pemkot Surabaya.
Akibat okupasi dan pengurukan lahan yang telah berlangsung sejak era 1967-an tersebut, fungsi penampungan air dan drainase di kawasan Embong Blimbing mengalami penyempitan parah serta penyumbatan.
"Ini lahan sertifikatnya atas nama Pemkot Surabaya. Karena sudah berlangsung cukup lama sejak 1967, terjadi pengurukan sehingga saluran tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena proyek U-ditch harus dipasang, maka otomatis bangunan di atasnya harus dibongkar seluruhnya," ujar Jefry dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (31/10).
Jefry menjelaskan, pada 2027, Pemkot Surabaya berencana membangun saluran di Jalan Kombes Pol. M Duryat untuk mengatasi banjir di area tersebut.
Maka dari itu, pengembalian fungsi saluran di Jalan Embong Blimbing harus segera dilakukan untuk memuluskan proyek tersebut.
Jefry menegaskan, kebijakan penertiban ini tidak bertujuan mematikan mata pencaharian dan roda ekonomi masyarakat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022