Suhu Sidoarjo dan Mojokerto Tembus 36 Derajat, Lumajang-Ngawi Diprediksi Hujan

Ilustrasi cuaca cerah. (Pexels/Tahir Shaw)
JawaPos.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, memprakirakan sebagian besar kabupaten dan kota di Jatim bakal didominasi cuaca cerah, Sabtu (31/10).
Suhu panas terik akan lebih dominan dibandingkan potensi hujan ringan yang diprakirakan mengguyur sebagian kecil kabupaten di Jatim.
Berdasarkan data resmi BMKG Juanda, suhu udara maksimum tertinggi hari ini kembali menyentuh angka 36 derajat Celsius yang tercatat di Sidoarjo dan Kota Mojokerto.
Selain kedua daerah tersebut, suhu panas menyengat di kisaran 33 hingga 35 derajat Celsius juga merata memanggang berbagai daerah.
Di antaranya Surabaya dan Sumenep dengan suhu maksimum mencapai 35 derajat Celsius.
Kemudian Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Situbondo, dan Tuban dengan suhu maksimum di angka 33 hingga 34 derajat Celsius.
Sementara itu, BMKG mencatat adanya potensi hujan dengan intensitas ringan di Lumajang pada siang menjelang sore hari, dan Ngawi mulai sore hingga malam hari.
Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan di tengah fluktuasi suhu terik dan potensi hujan ringan, serta selalu memperbarui informasi cuaca melalui sistem resmi BMKG Juanda.
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Jawa Pos
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