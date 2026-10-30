Kakek di Surabaya Ditemukan Tak Bernyawa Mengapung di Sungai Rolak Gunungsari

JawaPos.com - Sesosok jenazah pria ditemukan mengapung di tepi Sungai Rolak, tepatnya di bawah Jembatan Gunungsari, Surabaya, Jumat (30/10/2026) pagi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novitasari, mengatakan jenazah tersebut diketahui berinisial M H, 64. Korban merupakan warga Desa Temu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.

“Laporan penemuan jenazah diterima melalui Command Center sekitar pukul 10.38 WIB,” ujar Linda.

Petugas BPBD bersama Posko Terpadu Dukuh Pakis kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 10.45 WIB untuk melakukan penanganan bersama jajaran kepolisian.

"Saat petugas tiba di lokasi, jenazah sudah mengapung di tepi sungai bawah jembatan," kata Linda.

Proses evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet yang didatangkan dari Posko Terpadu Mastrip.

Setelah berhasil dievakuasi dari sungai, jenazah menjalani proses identifikasi oleh tim INAFIS Polrestabes Surabaya.

Berdasarkan keterangan saksi seorang pemancing ikan, yang tidak bersedia memberikan identitasnya, korban terakhir terlihat sekitar pukul 21.00 WIB pada Kamis (29/10/2026) malam.