Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Penulis: Ardini Pramitha
Jumat, 30 Oktober 2026 | 21.15 WIB

Pelaku Pengeroyokan yang Ceburkan Diri ke Sungai Nginden Surabaya Belum Ditemukan 

Ilustrasi orang tenggelam.(ANTARA/Teofilusianto Timotius) - Image

Ilustrasi orang tenggelam.(ANTARA/Teofilusianto Timotius)

JawaPos.com - Terduga pelaku pengeroyokan seorang pengemudi yang menceburkan diri ke Sungai Nginden Surabaya belum ditemukan. Pelaku sebelumnya nekat menceburkan diri usai mengeroyok RDR,23, hingga babak belur pada Kamis (29/10) malam.

"Sampai pukul 8 belum ada tanda tanda ditemukan," kata Katim Operasional Kedaruratan BPBD Kota Surabaya Arif Sunandar, Jumat (30/10).

Sebelumnya, insiden dugaan pengeroyokan akibat perselihan terjadi di Jembatan Nginden, Gubeng, Surabaya, Kamis (29/10/2026) malam. 

Korbanya ialah RDR,23, pengemudi Toyota Innova Zenix warga Pondok Candra. Dia mengalami luka dislokasi kaki kanan dan robek bagian kepala. 

Informasi yang dihimpung, terduga pelaku pengeroyokan berjumlah dua orang. Satu orang berinisial MAH,23, warga Tapanuli Tengah ditangkap, sedangkan satunya nekat menceburkan diri ke sungai di bawah jembatan Nginden. 

Melihat hal itu, warga yang telah berkerumun di sekitar lokasi langsung memanggil 112 untuk memintan bantuan evakuasi. 

Katim Operasional Kedaruratan BPBD Kota Surabaya Arif Sunandar menjelaskan laporan itu masuk pukul 23.00 WIB. 

"Teman-teman sampai di lokasi ternyata betul ada dua korban kemudian ditangani dibawa ke rumah sakit Eka Candra Rini. Terdapat eskalasi kejadian kemudian di lokasi juga ada yang melapor ada yang melompat ke sugai," kata Arif, Jumat (30/10/2026). 

Mendapat laporan tim melakukan misi pencarian. Petugas melakukan penyisiran sampai Jumat (30/10/2026). Namun, korban belum ditemukan. 

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore