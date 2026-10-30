Pelaku Pengeroyokan yang Ceburkan Diri ke Sungai Nginden Surabaya Belum Ditemukan 

Ilustrasi orang tenggelam.(ANTARA/Teofilusianto Timotius)
JawaPos.com - Terduga pelaku pengeroyokan seorang pengemudi yang menceburkan diri ke Sungai Nginden Surabaya belum ditemukan. Pelaku sebelumnya nekat menceburkan diri usai mengeroyok RDR,23, hingga babak belur pada Kamis (29/10) malam.
"Sampai pukul 8 belum ada tanda tanda ditemukan," kata Katim Operasional Kedaruratan BPBD Kota Surabaya Arif Sunandar, Jumat (30/10).
Sebelumnya, insiden dugaan pengeroyokan akibat perselihan terjadi di Jembatan Nginden, Gubeng, Surabaya, Kamis (29/10/2026) malam.
Korbanya ialah RDR,23, pengemudi Toyota Innova Zenix warga Pondok Candra. Dia mengalami luka dislokasi kaki kanan dan robek bagian kepala.
Informasi yang dihimpung, terduga pelaku pengeroyokan berjumlah dua orang. Satu orang berinisial MAH,23, warga Tapanuli Tengah ditangkap, sedangkan satunya nekat menceburkan diri ke sungai di bawah jembatan Nginden.
Melihat hal itu, warga yang telah berkerumun di sekitar lokasi langsung memanggil 112 untuk memintan bantuan evakuasi.
Katim Operasional Kedaruratan BPBD Kota Surabaya Arif Sunandar menjelaskan laporan itu masuk pukul 23.00 WIB.
"Teman-teman sampai di lokasi ternyata betul ada dua korban kemudian ditangani dibawa ke rumah sakit Eka Candra Rini. Terdapat eskalasi kejadian kemudian di lokasi juga ada yang melapor ada yang melompat ke sugai," kata Arif, Jumat (30/10/2026).
Mendapat laporan tim melakukan misi pencarian. Petugas melakukan penyisiran sampai Jumat (30/10/2026). Namun, korban belum ditemukan.
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