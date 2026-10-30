Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Penulis: Ardini Pramitha
Jumat, 30 Oktober 2026 | 22.00 WIB

Wakil Ketua DPRD Nilai Kampus Sebagai Miniatur Negara, Demonstrasi Jadi Ungkapan Cinta Almamater

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni (kanan) yang juga jadi aktivis saat jadi mahasiswa (Dok Pribadi). - Image

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni (kanan) yang juga jadi aktivis saat jadi mahasiswa (Dok Pribadi).

JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menilai aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) yang menolak kepemimpinan Rektor Prof Akh Muzakki untuk periode kedua merupakan bagian dari dinamika kehidupan kampus yang harus dihormati.

Politikus yang pernah aktif sebagai aktivis mahasiswa itu menyebut kampus sebagai miniatur negara. Di dalamnya, terdapat ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, menyampaikan pendapat, hingga mengadvokasi kepentingan publik.

“Sampai hari ini saya masih meyakini bahwa kampus itu miniatur sebuah negara. Salah satu kekayaan yang dimiliki masyarakat kampus adalah ruang untuk mengembangkan khazanah diskursus pengetahuan,” kata Toni sapaan akrabnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (27/10).

Menurut dia, aktivitas mahasiswa dalam mengadvokasi kepentingan kampus maupun masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Pergerakan mahasiswa yang dinamis juga menjadi salah satu indikator terpeliharanya tradisi keilmuan di lingkungan akademik. Toni menegaskan kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat harus tetap dijaga.

Mimbar akademik, termasuk aksi demonstrasi, menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan idealisme dan mengkritisi keadaan yang dinilai tidak sesuai dengan harapan mereka.

“Jadi, saya pikir pemerintah harus terus menjaga nilai tradisi keilmuan itu dengan cara menjaga kebebasan akademik, kebebasan berpendapat di kampus itu tetap terpelihara dengan baik,” ujarnya.

Dia menambahkan, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan kampus. Termasuk ketika muncul ketidakpuasan terhadap kepemimpinan rektorat maupun persoalan internal perguruan tinggi lainnya.

Karena itu, Toni meminta setiap dinamika tersebut dihormati. Menurut dia, pemerintah memiliki peran untuk mendengar aspirasi sivitas akademika dan menindaklanjuti persoalan melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan kampus.

“Saya memaknai bahwa setiap dinamika yang timbul, baik itu penolakan melalui gagasan dalam ruang-ruang mimbar akademik maupun gerakan demonstrasi sebagai implementasi penyampaian pendapat di muka umum, itu sebagai bentuk rasa cinta kasih sayang terhadap perkembangan satu institusi,” tuturnya.

Politisi Golkar Surabaya itu juga memandang gerakan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan institusi. Kritik yang disampaikan, kata dia, semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan justru dipandang sebagai ancaman.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Model Gerakan Mahasiswa Ala Gen Z, Bangun Narasi di Medsos hingga Temui Legislator - Image
Surabaya Raya

Model Gerakan Mahasiswa Ala Gen Z, Bangun Narasi di Medsos hingga Temui Legislator

Jumat, 30 Oktober 2026 | 21.30 WIB

BEM Unesa Sebut Gerakan Mahasiswa UINSA sebagai Bagian dari Demokrasi Kampus - Image
Surabaya Raya

BEM Unesa Sebut Gerakan Mahasiswa UINSA sebagai Bagian dari Demokrasi Kampus

Jumat, 30 Oktober 2026 | 21.00 WIB

Potret Gerakan Mahasiswa UINSA di Surabaya, Beri Bukti Mahasiswa Masih Punya Daya Kritis - Image
Surabaya Raya

Potret Gerakan Mahasiswa UINSA di Surabaya, Beri Bukti Mahasiswa Masih Punya Daya Kritis

Jumat, 30 Oktober 2026 | 20.26 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore