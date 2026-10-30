Wakil Ketua DPRD Nilai Kampus Sebagai Miniatur Negara, Demonstrasi Jadi Ungkapan Cinta Almamater

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni (kanan) yang juga jadi aktivis saat jadi mahasiswa (Dok Pribadi).
JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menilai aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) yang menolak kepemimpinan Rektor Prof Akh Muzakki untuk periode kedua merupakan bagian dari dinamika kehidupan kampus yang harus dihormati.
Politikus yang pernah aktif sebagai aktivis mahasiswa itu menyebut kampus sebagai miniatur negara. Di dalamnya, terdapat ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, menyampaikan pendapat, hingga mengadvokasi kepentingan publik.
“Sampai hari ini saya masih meyakini bahwa kampus itu miniatur sebuah negara. Salah satu kekayaan yang dimiliki masyarakat kampus adalah ruang untuk mengembangkan khazanah diskursus pengetahuan,” kata Toni sapaan akrabnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (27/10).
Menurut dia, aktivitas mahasiswa dalam mengadvokasi kepentingan kampus maupun masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Pergerakan mahasiswa yang dinamis juga menjadi salah satu indikator terpeliharanya tradisi keilmuan di lingkungan akademik. Toni menegaskan kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat harus tetap dijaga.
Mimbar akademik, termasuk aksi demonstrasi, menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan idealisme dan mengkritisi keadaan yang dinilai tidak sesuai dengan harapan mereka.
“Jadi, saya pikir pemerintah harus terus menjaga nilai tradisi keilmuan itu dengan cara menjaga kebebasan akademik, kebebasan berpendapat di kampus itu tetap terpelihara dengan baik,” ujarnya.
Dia menambahkan, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan kampus. Termasuk ketika muncul ketidakpuasan terhadap kepemimpinan rektorat maupun persoalan internal perguruan tinggi lainnya.
Karena itu, Toni meminta setiap dinamika tersebut dihormati. Menurut dia, pemerintah memiliki peran untuk mendengar aspirasi sivitas akademika dan menindaklanjuti persoalan melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan kampus.
“Saya memaknai bahwa setiap dinamika yang timbul, baik itu penolakan melalui gagasan dalam ruang-ruang mimbar akademik maupun gerakan demonstrasi sebagai implementasi penyampaian pendapat di muka umum, itu sebagai bentuk rasa cinta kasih sayang terhadap perkembangan satu institusi,” tuturnya.
Politisi Golkar Surabaya itu juga memandang gerakan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan institusi. Kritik yang disampaikan, kata dia, semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan justru dipandang sebagai ancaman.
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