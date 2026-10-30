Rumah Pompa Surabaya Capai 90 Persen, Ditargetkan Beroperasi Jelang Musim Hujan

JawaPos.com - Progres pembangunan rumah pompa di Kota Surabaya ditargetkan rampung pada pertengan November mendatang. Saat ini, pengerjaan sudah mencapai 90 persen.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan percepatan pembangunan dilakukan agar rumah pompa dapat segera beroperasi ketika curah hujan meningkat pada Desember.

Dengan demikian, dia optimis penanganan genangan di sejumlah kawasan rawan di Kota Pahlawan diharapkan semakin optimal.

“Sekarang progresnya sudah 90 persen. Targetnya pertengahan November selesai, karena yang masih dikerjakan terutama penyambungan pipa menuju sungai. Yang terpenting, koneksinya diselesaikan terlebih dahulu supaya rumah pompa bisa segera dioperasikan,” kata Eri, Jumat (30/10/2026).

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Eri menjelaskan ada beberapa kawasan yang menjadi prioritas penanganan banjir di antaranya Tanjungsari, Simokalangan, Simorejo, Margorejo, serta kawasan Nginden Jangkungan dan Rungkut.

Menurutnya, beberapa lokasi tersebut telah bertahun-tahun menghadapi persoalan genangan setiap kali hujan turun.

Ia menjelaskan, penanganan genangan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kemampuan anggaran daerah.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya memprioritaskan kawasan Benowo, Pakal, dan Dukuh Kupang yang memiliki persoalan genangan cukup serius.