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Penulis: Ardini Pramitha
Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.22 WIB

Jadikan Rumah di Sidoarjo Markas Penipuan Online, 8 WN Vietnam kini Ditangkap

Polresta Sidoarjo tangkap delapan WN Vietnam yang diduga lakukan tindak pidana penipuan online di Perumahan Citra Garden Desa Entalsewu, Sidoarjo, Jawa Timur. (Radar Sidoarjo) - Image

Polresta Sidoarjo tangkap delapan WN Vietnam yang diduga lakukan tindak pidana penipuan online di Perumahan Citra Garden Desa Entalsewu, Sidoarjo, Jawa Timur. (Radar Sidoarjo)

JawaPos.com - Sebanyak delapan warga negara (WN) Vietnam ditangkap Sat Reskrim Polresta Sidoarjo karena diduga melakukan tindak pidana penipuan online yang bermarkas di kawasan Perumahan Citra Garden Desa Entalsewu, Sidoarjo, Jawa Timur.

Kasus ini, terungkap setelah kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menerima laporan adanya warga negara asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Indonesia.

Mendapati laporan tersebut, Imigrasi berkoordinasi dengan Polresta Sidoarjo untuk melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap ke delapan WN Vietnam tersebut. 

"Pengungkapan ini berawal dari koordinasi dengan pihak imigrasi terkait aktivitas warga negara asing di wilayah Sidoarjo,” kata Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Condroputra dikutip dari Jawa Pos Radar Sidoarjo, Jumat (30/10/2026). 

Komplotan penipuan itu ternyata mengincar korban yang berasal dari negara mereka sendiri. 

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepolisian Vietnam yang difasilitasi Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, salah satu korban yang teridentifikasi ialah Nong Thi Tich warga Vietnam. 

“Kami memperoleh informasi adanya korban yang diduga mengalami penipuan dengan modus pelaku mengaku sebagai petugas departemen registrasi kendaraan bermotor di Vietnam,” jelasnya.

Korban diduga diminta menyerahkan sejumlah uang dengan dalih pengurusan kendaraan bermotor. Akibatnya, korban mengalami kerugian sebesar Rp 5 juta dalam mata uang yang tercantum dalam laporan perkara.

Delapan tersangka yang diamankan seluruhnya merupakan laki-laki berkewarganegaraan Vietnam. Mereka masing-masing berinisial VQM (29), VBV (32), VQT (23), QCT (24), VQC (23), VTL (19), VTC (19), dan VCD (26).

Editor: Estu Suryowati
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