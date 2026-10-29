Tipu Korban dengan Dalih Tabrak Adik, Residivis Bawa Kabur Motor Remaja di Surabaya

Abdullah, 26 , ditangkap Jatanras Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya usai mencuri sepeda motor dengan modus menuduh korban tabrak adiknya. (Humas Polrestabes Surabaya)
JawaPos.com – Modus menuduh korban menabrak anggota keluarga digunakan Abdullah, 26, untuk membawa kabur sepeda motor milik seorang remaja di Surabaya Utara.
Warga Wonokusumo Jaya Baru, Kecamatan Semampir, itu mengajak korban menjauh dari kendaraannya sebelum kembali dan mencuri motor yang ditinggalkan.
Aksi tersebut terjadi di kawasan Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur, Surabaya. Kasus yang sempat viral di media sosial itu dilaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada September 2026.
Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto menjelaskan, kejadian bermula ketika korban berinisial D mengendarai sepeda motor matik milik temannya.
Saat itu, D berboncengan dengan dua rekannya setelah singgah di sebuah minimarket di Jalan Kedinding, Kecamatan Kenjeran.
“Saat melintas di Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur, laju sepeda motor korban mendadak dihentikan oleh dua pria tak dikenal yang mengendarai motor,” jelas Suroto, Kamis (29/10/2026).
Salah seorang pelaku kemudian menuding D telah menabrak adiknya. Korban diminta ikut untuk memastikan persoalan tersebut. Karena percaya dengan alasan pelaku, D bersedia pergi dan meninggalkan sepeda motor bersama dua temannya di lokasi semula.
“Pelaku lantas membawa D hingga ke Jalan Tambak Wedi Barat. Di tempat sepi itu, korban diturunkan begitu saja,” beber Suroto.
Setelah meninggalkan korban di lokasi tersebut, pelaku kembali ke Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur. Kesempatan itu digunakan untuk membawa kabur sepeda motor yang sebelumnya ditinggalkan D.
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Jawa Pos
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