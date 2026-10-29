salahi Aturan Pembangunan Kos 6 Lantai di Kandangan Surabaya Dihentikan

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghentikan pembangunan rumah indekos enam lantai di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo, Surabaya. (Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghentikan pembangunan rumah indekos enam lantai di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo, Surabaya.
Langkah itu diambil karena proses pembangunan diduga melanggar perizinan dan struktur bangunan dinilai tidak sesuai standar sehingga membahayakan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, temuan itu berawal dari laporan masuk melalui hotlinenya.
Masyarakat melaporkan pembangunan rumah indekos itu dilakukan tanpa perhitungan matang hingga membuat bangunannya retak.
Eri pun meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) bersama Satpol PP Surabaya mengecek langsung.
Hasil pemeriksaan menunjukkan struktur bangunan kos tersebut tidak memenuhi standar dan berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, bangunan tersebut juga belum memiliki perizinan lengkap.
"Ini menjadi bahan evaluasi bagi saya, bagaimana bisa bangunan belum memiliki izin, tetapi sudah berdiri. Mengapa hal ini dibiarkan oleh lurah dan camat. Mohon maaf sebesar-besarnya," ujarnya dikutip, Kamis (29/10/2026).
Kepala DPRKPP Kota Surabaya Iman Kristian menjelaskan persoalan yang ditemukan tidak hanya menyangkut kelengkapan perizinan bangunan, tetapi juga ketentuan penyelenggaraan hunian di kawasan tersebut.
Dia menyebut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak, mengatur ketentuan rumah kos di kawasan hunian, termasuk jumlah kamar, kapasitas penghuni, dan peruntukannya.
"Jadi, rumah kos itu memiliki ketentuan hanya lima unit kamar dan atau 10 penghuni. Dan di situ harus ditetapkan apakah gendernya cowok atau cewek dan tidak boleh untuk pasutri (pasangan suami istri)," ujarnya.
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