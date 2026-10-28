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Penulis: Ardini Pramitha
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.18 WIB

Ditpolairud Polda Jatim Gagalkan Pengiriman Sirip Hiu Dilindungi, Nilainya Rp 200 Juta

Pengiriman sirip dan insang hiu ilegal dari Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuju Surabaya digagalkan Ditpolairud Polda Jawa Timur. (istimewa) - Image

Pengiriman sirip dan insang hiu ilegal dari Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuju Surabaya digagalkan Ditpolairud Polda Jawa Timur. (istimewa)

JawaPos.com - Pengiriman sirip dan insang hiu ilegal dari Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuju Surabaya digagalkan Ditpolairud Polda Jawa Timur. Barang yang diangkut menggunakan truk Fuso itu diperkirakan bernilai Rp 200 juta.

Direktur Polairud Polda Jatim Kombespol Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Jumat (16/10/2026) sekitar pukul 02.10 WIB. 

Petugas sebelumnya menerima informasi mengenai pengangkutan sirip dan insang hiu tanpa dokumen resmi.

“Kami mendapatkan informasi bahwasanya ada pengangkutan sirip dan insang hiu yang ilegal. Kemudian melaksanakan kegiatan penyidikan dan ditemukan satu truk Fuso, nopol AG 8305 UG,” ujar Arman dikutip, Rabu (28/10/2026). 

Pemeriksaan dilakukan saat truk berada di atas kapal yang berlayar dari Maumere menuju Pelabuhan Jamrud, Tanjung Perak, Surabaya.

Petugas menemukan tiga kardus berisi sirip hiu dan satu kardus berisi insang hiu yang tidak dilengkapi dokumen.

Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jatim Kompol Alfin menjelaskan, pengangkutan melalui jalur pelayaran antarpulau menjadi modus yang digunakan untuk membawa komoditas tersebut. Sirip dan insang hiu itu diduga berasal dari jenis hiu yang dilindungi.

Sirip hiu ini berasal dari hiu-hiu yang dilindungi. Ini tidak boleh diperjualbelikan dan harus mempunyai dokumen dan karantina. Modusnya adalah untuk memperoleh keuntungan besar,” kata Alfin.

Polisi masih mendalami tujuan pengiriman barang tersebut, termasuk kemungkinan akan dipasarkan ke luar negeri.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, barang itu diduga hendak dikomersialkan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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