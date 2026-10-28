Ngaku Salah, Dwi Bagus Minta Maaf ke Keluarga Korban usai Bunuh dan Giling Jasad Istri Siri-Anak



JawaPos.com - Dwi Bagus Martono mengaku menyesal dan khilaf usai ditetapkan tersangka karena membunuh, memutilasi, hingga menggiling jasad istri sirinya Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya AGF, 4.

"Saya mengaku salah dan menyesal," kata Dwi dengan suara lirih saat di Mapolda Jatim, Selasa (27/10/2026).

Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban, terutama ibu Dini, Hartik.

"Saya minta maaf buat keluarga. Saya minta maaf pada keluarga ibu Hartik dan semua. Mohon maaf pada keluarga dan masyarakat. Khilaf saya khilaf," katanya.

Diberitakan sebelumnya, motif Dwi Bagus tega menghabisi nyawa istri siri yang telah dinikahi dua tahun itu karena cekcok.

Pertengkaran yang terjadi antara keduanya itu, dipicu kecemburuan korban usai pelaku menjemput istri sahnya saat mereka menginap di salah satu hotel di Madiun, 19 September 2026.