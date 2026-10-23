Polisi Tangkap 11 Orang, Diduga Hendak Tungggangi aksi Massa di Grahadi

Para pelaku ditangkap Polda Jawa Timur, bersama Polrestabes Surabaya, ditangkap menjelang aksi demonstrasi dimulai.

Kapolda Jawa Timur Irjenpol Dekananto Eko Purwono, mengungkapkan sejatinya penyampaian aspirasi yang dilakukan para mahasiswa, berlangsung aman dan damai. Bahkan massa aksi disebut kembali tepat waktu sebelum pukul 18.00 WIB.

Namun, sebelum pelaksanaan unjuk rasa, petugas mengamankan 11 orang yang diduga akan menunggangi penyampaian aspirasi.

“Ini merupakan hasil temuan kami, bahwa ada beberapa pihak yang mencoba untuk menunggangi penyampaian aspirasi ini, yang sejak awal kami sudah berkoordinasi,” ungkap Irjen Pol Dekananto, di Mapolrestabes Surabaya.

Menurutnya, dari 11 orang tersebut, dua di antaranya mahasiswa, dan sisanya putus sekolah.

“Saat ini mereka semua masih dalam pemeriksaan intensif di Polrestabes Surabaya,” ujarnya.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat hendak digunakan saat aksi demontrasi untuk memicu kerusuhan.

Barang bukti tersebut antara lain tiner yang akan digunakan untuk melakukan pembakaran, kemudian minuman keras jenis arak, Knuckle Tangan, dan juga handphone.

“Barang bukti tersebut selanjutnya kami sita. Ini tentu yang sangat kami sayangkan,” ucapnya.

“Kami jajaran Polda Jawa Timur, dalam memberikan pelayanan penyampaian aspirasi selalu humanis, dan juga berkoordinasi dengan koordinator lapangan dari mahasiswa,” sambung Irjenpol Dekananto.

Tidak hanya itu, Irjenpol Dekananto juga menyebutkan, berdasarkan pendalaman Direktorat Siber, didapati soal komunikasi untuk ajakan membuat kerusuhan.

“Terkait dengan adanya pihak-pihak yang akan membuat kerusuhan ini, kami akan lakukan pendalaman,” bebernya.

Pihaknya mengindikasikan ada komunikasi dengan pihak-pihak lain, di luar 11 orang terduga penyusup, yang ingin mengganggu jalannya penyampaian aspirasi.

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