Polisi Tangkap 11 Orang, Diduga Hendak Tungggangi aksi Massa di Grabadi

Para pelaku ditangkap Polda Jawa Timur, bersama Polrestabes Surabaya, ditangkap menjelang aksi demonstrasi dimulai.
Kapolda Jawa Timur Irjenpol Dekananto Eko Purwono, mengungkapkan sejatinya penyampaian aspirasi yang dilakukan para mahasiswa, berlangsung aman dan damai. Bahkan massa aksi disebut kembali tepat waktu sebelum pukul 18.00 WIB.
Namun, sebelum pelaksanaan unjuk rasa, petugas mengamankan 11 orang yang diduga akan menunggangi penyampaian aspirasi.
“Ini merupakan hasil temuan kami, bahwa ada beberapa pihak yang mencoba untuk menunggangi penyampaian aspirasi ini, yang sejak awal kami sudah berkoordinasi,” ungkap Irjen Pol Dekananto, di Mapolrestabes Surabaya.
Menurutnya, dari 11 orang tersebut, dua di antaranya mahasiswa, dan sisanya putus sekolah.
“Saat ini mereka semua masih dalam pemeriksaan intensif di Polrestabes Surabaya,” ujarnya.
Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat hendak digunakan saat aksi demontrasi untuk memicu kerusuhan.
Barang bukti tersebut antara lain tiner yang akan digunakan untuk melakukan pembakaran, kemudian minuman keras jenis arak, Knuckle Tangan, dan juga handphone.
“Barang bukti tersebut selanjutnya kami sita. Ini tentu yang sangat kami sayangkan,” ucapnya.
“Kami jajaran Polda Jawa Timur, dalam memberikan pelayanan penyampaian aspirasi selalu humanis, dan juga berkoordinasi dengan koordinator lapangan dari mahasiswa,” sambung Irjenpol Dekananto.
Tidak hanya itu, Irjenpol Dekananto juga menyebutkan, berdasarkan pendalaman Direktorat Siber, didapati soal komunikasi untuk ajakan membuat kerusuhan.
“Terkait dengan adanya pihak-pihak yang akan membuat kerusuhan ini, kami akan lakukan pendalaman,” bebernya.
Pihaknya mengindikasikan ada komunikasi dengan pihak-pihak lain, di luar 11 orang terduga penyusup, yang ingin mengganggu jalannya penyampaian aspirasi.
“Selanjutnya nanti akan kami lakukan pendalaman dan apabila kami mendapatkan dua alat bukti yang cukup, akan kami proses penegakan hukum secara tegas dan berlanjut,” tandas Irjenpol Dekananto.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022