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Ardini Pramitha, ARM
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.11 WIB

TPU Keputih Nyaris Penuh, DPRD Surabaya Siapkan Lahan Makam 50 Hektare di Pakal

Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Keterbatasan lahan pemakaman di Surabaya menjadi perhatian DPRD Kota Surabaya. Kondisi TPU Keputih hampir penuh pascapandemi Covid-19. Kini lahan seluas 50 hektare di kawasan Sumberjo, RW 8, Kecamatan Pakal, disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan makam bagi warga Kota Pahlawan.

Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan persoalan ketersediaan lahan pemakaman menjadi salah satu hal yang kerap ditanyakan masyarakat. Sebab, sejumlah tempat pemakaman umum (TPU), termasuk TPU Keputih, kondisinya semakin penuh setelah pandemi Covid-19.

“TPU Keputih memang sudah hampir habis pasca-Covid-19. Untuk makam Babat Jerawat, utamanya, kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Pakal,” kata Kaji Ipuk sapaan akrabnya, Kamis (22/10).

Menurut Syaifuddin, penyiapan lahan pemakaman baru di kawasan Sumberjo saat ini sudah berjalan. Lahan tersebut dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pemakaman warga Surabaya dalam jangka panjang. "Dari total lahan seluas 50 hektare yang disiapkan, kebutuhan untuk warga setempat diperkirakan sekitar 5 hektare," katanya

Dia menjelaskan kapasitas pemakaman akan bergantung pada pola penataan makam, akses jalan, ruang terbuka, serta fasilitas pendukung lainnya. Jika dikalkulasi, dengan asumsi setiap petak makam berukuran 2 x 1,5 meter atau seluas 3 meter persegi, maka lahan seluas 50 hektare dapat menampung sekitar 166.666 petak makam apabila seluruh area digunakan khusus untuk petak makam.

Editor: Diar Candra
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