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Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.12 WIB

Dampak Fenomena Bulan Purnama dan Perigee, Pesisir Jatim Terancam Banjir Rob 26-29 Oktober 2026

Ilustrasi banjir rob. (Dokumentasi Jawa Pos)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ancaman banjir pesisir atau banjir rob yang diprakirakan bakal menerjang pesisir Jatim pada 26 hingga 29 Oktober 2026.

Potensi banjir rob ini dipicu dua fenomena astronomis yang terjadi hampir bersamaan, yakni fase bulan purnama pada 26 Oktober 2026 dan fase perigee (jarak terdekat bulan ke bumi) pada 29 Oktober 2026.

Kombinasi kedua fenomena alam tersebut berpotensi signifikan meningkatkan ketinggian air laut maksimum di sepanjang kawasan pesisir.

Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut BMKG, wilayah pesisir Jawa Timur yang berpotensi terdampak banjir rob terbagi dalam tiga zona utama.

Pertama, Surabaya Barat yang meliputi Gresik, Lamongan, dan Tuban. Kawasan ini berpotensi dilanda banjir rob pada 26 - 29 Oktober 2026.

Kedua, Pelabuhan Surabaya yang meliouti Surabaya Utara, Benowo, Kalianak, dan Krembangan. Kawasan ini berpotensi dilanda banjir rob pada 27 - 29 Oktober 2026

Ketiga, Pesisir Timur Surabaya yang meliputi Sidoarjo, Pasuruan, dan Probolinggo. Kawasan ini berpotensi dilanda banjir rob pada 27 - 28 Oktober 2026

BMKG mengisyaratkan, kenaikan pasang air laut maksimum ini secara umum dapat mengganggu roda kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Dampak banjir rob diprediksi menyasar berbagai sektor vital, di antaranya sektor pelabuhan, dimana aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan bisa terganggu.

Dampak banjir rob juga berpotensi menimbulkan genangan air laut yang meluap ke pemukiman warga di sekitar pesisir. Selain itu, aktivitas tambak garam dan usaha perikanan darat juga berpotensi terganggu dengan adanya banjir rob ini.

Menghadapi potensi pasang air laut maksimum ini, masyarakat pesisir, nelayan, serta pengelola aktivitas kepelabuhanan diimbau untuk senantiasa waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Editor: Kuswandi
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