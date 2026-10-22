Prakiraan Cuaca Jatim 22 Oktober 2026, Mojokerto Tembus 37 Derajat, Kota Batu Diguyur Hujan

Cuaca panas menyelimuti Kota Surabaya dan memunculkan berbagai risiko bagi kesehatan warga. Dalam rangkaian reportase “Surabaya Panas!”, JawaPos.com menelusuri ancaman dehidrasi, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga heat stroke, serta upaya tenaga kesehatan dan pemerintah dalam melindungi masyarakat di tengah cuaca ekstrem. (Riana Setiawan/Jawa Pos)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo memprakirakan sebagian besar kabupaten/ kota di Jatim masih didominasi cuaca cerah sejak pagi hingga sore hari, Kamis (22/10).
Dominasi cuaca cerah ini membuat gelombang suhu terik diprakirakan bakal kembali membakar sejumlah daerah dataran rendah.
Kota Mojokerto mencatatkan suhu udara maksimum tertinggi pada hari ini yang menyentuh angka 37 derajat Celsius.
Selain Mojokerto, beberapa wilayah lain turut merasakan suhu panas menyengat hingga kisaran 36 derajat Celsius, meliputi Lamongan, Ngawi, dan Sidoarjo.
Sementara itu, Ibu Kota Provinsi Jatim, yakni Surabaya diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu maksimum mencapai 35 derajat Celsius.
Selain Surabaya, ada Bojonegoro, Jombang, Kabupaten dan Kota Madiun, Mojokerto, Sampang, Pamekasan, Situbondo, serta Sumenep yang juga diselimuti tingkat panas yang sama.
Berbeda dengan mayoritas daerah Jatim yang diselimuti cuaca cerah terik, Kota Batu justru menjadi kawasan paling sejuk sekaligus dinamis. BMKG bahkan memprakirakan wilayah dataran tinggi ini bakal diguyur hujan ringan pada siang hari, tepatnya mulai pukul 13:00 hingga 16:00 WIB.
Sementara itu, untuk dinamika pergerakan angin di Jatim terpantau terkendali. Kecepatan angin tertinggi pada hari ini terpantau di Ponorogo di angka 29,1 kilometer per jam dari arah Tenggara.
Mengingat dominasi cuaca cerah dan terik yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jatim hari ini, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh guna mencegah dehidrasi serta menggunakan pelindung kulit.
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Jawa Pos
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