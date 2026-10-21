Tak Terima Dihukum Bayar Rp 206 Juta, Qatar Airways Gugat Pasutri di Surabaya

Penggugat dan tergugat menyerahkan bukti dalam sidang pembatalan putusan ganti rugi maskapai Qatar Airways di PN Surabaya. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Qatar Airways Group Q.S.C.S menggugat pasangan suami istri (pasutri) Djajanto Irawan dan Fanny Gondo di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (21/10).
Gugatan tersebut diajukan untuk membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya terhadap maskapai yang diminta membayar ganti rugi Rp 206 juta atas kasus hilangnya empat koper milik Djajanto dan Fanny saat perjalanan ke Eropa.
Gugatan perdata tersebut terdaftar dengan nomer perkara 1135/Pdt.Sus-BPSK/2026/PN Sby. Agenda kali ini masuk pada penyerahan barang bukti oleh kedua belah pihak.
Usai sidang kuasa hukum Qatar Airways, saat ditemui memilih tidak mau berkomentar. "Maaf. Saya tidak bisa berkomentar," kata pria yang memakai baju batik yang tak mau menyebutkan namanya itu.
Sementara itu, tergugat Djajanto Irawan menceritakan kasus kelalainya maskapai itu bermula saat ia dan istrinya melakukan perjalanan dalam rangka liburan ke berbagai negara
"Pada 18 Desember 2025, saya dan istri terbang dari Jakarta menuju Madrid dengan pesawat Qatar Airways, transit di Doha. Saya penumpang kelas bisnis. Setibanya di Madrid, empat koper besar yang saya serahkan sebagai bagasi tercatat tidak muncul di area pengambilan bagasi," kata Djajanto ditemui, Rabu.
Mengetahui kopernya tidak ada, Djajanto
melapor ke bagian Lost & Found di bandara serta melakukan pelacakan melalui situs yang disarankan.
"Namun, selama berada di Madrid hingga 23 Desember, kami belum menerima kabar mengenai keberadaan koper tersebut," ungkapnya.
Lebih lanjut Djajanto mengatakan dirinya kemudian melanjutkan perjalanan ke Lisboa, Portugal, sesuai jadwal yang telah dipesan, tanpa membawa apapun. Menurutnya, hilangnya empat koper itu membuat rencana perjalanan terganggu.
"Di dalam koper itu ada baju kami dan obat-obatan yang harus kami konsumsi. Akibatnya, kami harus membeli pakaian dan kebutuhan lain untuk menghadapi cuaca dingin, dengan pengeluaran yang diklaim mencapai ratusan juta rupiah," katanya.
Kemudian, koper milik Djajanto itu ternyata ditemukan menjelang pulang ke Indonesia pada awal Januari. Empat koper itu berada di hotel saat menginap pertama kali di Madrid.
"Waktu kembali ke Madrid, saya dapat informasi ada titipan koper di hotel yang disampaikan oleh petugas hotel, bukan langsung oleh pihak maskapai. Jadi koper yang nanti saya bawa pulang itu jadi 6 koper. Karena beli lagi 2 koper kabin selama saya di Portugal," ucapnya.
Djajanto mengaku, saat akan pulang dia harus menunggu selama hampir 3 jam di bandara Madrid. "Dan satu koper kabin hilang dan saya telah laporkan kepada polisi," ucapnya.
Setelah kembali ke Indonesia, Djajanto mengajukan klaim kepada Qatar Airways. Ia menyebut maskapai memberikan ganti rugi sekitar Rp 70 juta, merujuk pada Konvensi Montreal. "Saya akhirnya membawa perkara ini ke BPSK," ujarnya.
Dalam putusannya, BPSK menetapkan ganti rugi sebesar Rp 206 juta. Djajanto mengatakan, angka itu didasarkan pada bukti transaksi yang masih tersedia, termasuk pembayaran menggunakan kartu.
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